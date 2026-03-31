El Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver celebra su 30 aniversario con charlas, cursos y un concierto - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver cumple este mes de marzo su trigésimo aniversario, tras el fallecimiento de la escritora cartagenera el 8 de enero de 1996 y la llegada de su legado en marzo de ese mismo año a Cartagena. Por este motivo, la entidad, con la colaboración del Ayuntamiento, ha organizado una amplia programación de actividades que continuarán acercando la figura de Conde a cartageneros y visitantes.

"Carmen Conde es una de nuestras escritoras más internacionales, su legado es parte fundamental del patrimonio cultural de Cartagena. Por ese motivo, desde el Ayuntamiento continuamos apoyando a su patronato en este trigésimo aniversario. De esta manera, desde los más pequeños a la población más adulta podrá participar en una amplia programación de actividades que servirá para conocer más sobre la escritora", ha explicado el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, según informaron desde el Consistorio.

En el marco de esta efeméride, la ilustradora cartagenera Carmen Martínez, conocida como Cardibuja, quien fue la encargada de elaborar el diseño para la Navidad 2025, ha creado el cartel que acompañará todas las actividades de este año, bajo el lema 'Del faro rojo, al faro verde. Del faro verde, al faro rojo'. Con estos versos de la poeta, la obra refleja una parte del universo interior condiano: la presencia del mar, del paisaje cartagenero, de la máquina de escribir, del alhelí como flor predilecta de Carmen Conde o del gato como animal que la acompañó en su vida y que, en algunos casos, inspiró su obra.

La programación que se ha preparado para conmemorar este aniversario se encuentra enmarcada en dos ejes: la divulgación y la investigación. Se trata de un programa abierto, que incluirá diferentes propuestas para todos los públicos.

Entre las actividades que se llevarán a cabo, el pasado mes de febrero han comenzado una serie de charlas, de la mano de Fran Garcerá, técnico del Patronato, sobre la figura de la autora en casi una veintena de centros educativos de Cartagena y de otros municipios cercanos, a la que todavía pueden sumarse aquellos centros que así lo deseen. Cabe destacar, que distintas entidades culturales de nuestro país, de ciudades como Málaga, Manzanares, Murcia, Tudanca o Madrid, entre otras, han solicitado al Patronato estas mismas charlas.

En cuanto a la divulgación, durante este 2026, en La Ser de Cartagena, se está llevando a cabo un total de doce colaboraciones para acercar, de manera divulgativa, la figura y la obra de Carmen Conde a los oyentes. En la Universidad de Mayores de la UPCT, María Victoria Martín González se encuentra dictando un curso que consta de 13 sesiones dobles sobre Carmen Conde y Antonio Oliver y que ha contado con la participación de 160 alumnos matriculados asistentes a las clases.

Gracias a la colaboración de Manuel Madrid, director del suplemento cultural Ababol de La Verdad de Murcia, van a llevarse a cabo diferentes artículos dedicados a Carmen Conde, además de otras actividades de carácter cultural. El primer Ababol, publicado 7 de marzo, relató la historia de su Patronato y rindió homenaje a las archiveras que contribuyeron con su trabajo a la organización y difusión de este Legado.

Al final de año, se celebrará un día festivo en torno a Carmen Conde con un concierto de la compositora Sheila Blanco, la cual incluyó un poema de la escritora en su reconocida obra 'Cantando a las poetas del 27'. Con este acto, se pretende honrar la pasión que Conde sintió hacia la música y también hacia la celebración de la vida.

CUATRO NUEVOS EPISTOLARIOS

Respecto a la investigación, a lo largo de 2026 se publicarán cuatro epistolarios: por un lado, el epistolario de Carmen Conde, Antonio Oliver y Raimundo de los Reyes, que aparecerá de la mano de la Real Academia Alfonso X el Sabio bajo la edición de María Victoria Martín González; y, por otro lado, los epistolarios de Carmen Conde con las autoras Clemencia Miró, Angelina Gatell y Trina Mercader, los cuales verán la luz en Ediciones Torremozas bajo la edición de Cari Fernández, Fran Garcerá y Maru Alava.

Asimismo, el legado del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver sigue creciendo con la ampliación de la donación del legado del poeta Miguel Valdivieso y la nueva donación del legado de su hija, Teresina Valdivieso.

Desde el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver aseguran que que se trata de una programación abierta a la que podrán sumarse nuevos actos, conferencias y conmemoraciones en diferentes centros de nuestra ciudad y del resto de España. También señalan que se encuentran trabajando en las celebraciones de los dos próximos años: el centenario de la generación del 27 en 2027, a la cual pertenecieron en primera instancia Carmen Conde y Antonio Oliver, así como el poeta Miguel Valdivieso, y el cumplimiento de los cincuenta años de la elección de Carmen Conde como académica de número de la RAE en 2028.

Más información sobre el patronato en www.patronatocondeoliver.cartagena.es