Pedreño insta a Sanidad a que "agilice" la vacunación y reclama un dispositivo especial para los festivos

MURCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha participado este miércoles por la tarde en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que ha solicitado al Ministerio del ramo que "agilice la vacunación", ya que "la prioridad absoluta en estos momentos es seguir progresando en la inmunización a la población en general".

Pedreño ha solicitado que para que no se ralentice más la campaña de vacunación, y teniendo en cuenta que sería conveniente vacunar a los docentes antes de Semana Santa, se incremente el envío de otras vacunas que se puedan aplicar en sustitución de la de AstraZeneca, que se ha suspendido temporalmente, con el fin de "inmunizar a este colectivo lo antes posible", informaron fuentes de la Consejería en un comunicado.

En relación con el Plan de Consenso alcanzado con todas las Comunidades Autónomas, el titular de Salud ha expresado su "preocupación" en lo referente al cumplimiento de las restricciones de movilidad y cómo se va a garantizar que se respete esta medida. Por ello, ha propuesto que se coordine un dispositivo especial para el puente del Día del Padre y Semana Santa, que sea capaz de asegurar este cumplimiento.

En la misma línea, ha vuelto a solicitar que se refuercen los controles aéreos y portuarios, máxime si se tiene en cuenta que en los países vecinos las tasas de incidencia "son mucho mayores que las nuestras", y ello implica "un mayor riesgo de contagio".

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Pedreño ha explciado que la Región de Murcia "sigue mejorando una semana más en sus tasas de incidencia", con un nuevo descenso del 10%, consolidando la tendencia del último mes. Actualmente la tasa de incidencia a 14 días es de 65,5 casos por cada 100.000 habitantes, y de 30,2 a 7 días, por debajo de las medias nacionales.

Pese a la buena situación registrada y la favorable evolución de las cifras, el consejero ha recordado que en la Región se continúan manteniendo restricciones "para evitar una relajación de la población ante el riesgo evidente que supone la detección de casos con origen en la variante británica del virus". Así, ha comentado que hasta el momento se han detectado 205 casos de esta variante y dos de la sudafricana.

De nuevo, ha reiterado la necesidad de ser mantener la cautela: "No podemos relajarnos, no nos podemos permitir que de nuestra irresponsabilidad se deriven más contagios, más ingresos hospitalarios y más muertes. No es el momento de aglomeraciones ni descuidos", ha incidido.

En este sentido, ha apuntado "reducir la interacción social, limitar las salidas a lo esencial, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, mantener la distancia de seguridad y la ventilación de espacios cerrados son recursos a nuestro alcance para asegurar nuestra salud y la de las personas que nos rodean".

"Este virus no entiende de condiciones físicas ni edades. De nuestra prudencia depende la salud y el bienestar de todos", ha concluido Pedreño.