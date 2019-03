Perfomance de la revolución feminista y un pasodoble reivindican la igualdad y los derechos de la mujer

Publicado 08/03/2019 13:07:22 CET

MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una perfomance de estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Murcia y la interpretación del pasodoble 'Suspiros de España' de alumnas del Conservatorio de Danza han amenizado el Día de la Mujer en la Plaza Belluga de la capital murciana, donde se han concentrado hasta medio millar de personas para reivindicar la igualdad entre el hombre y la mujer.

Personas de todas las edades y hasta los más pequeños se han acercado a esta emblemática plaza para reivindicar la "revolución feminista", según han explicado las alumnas de la Escuela de Arte Dramático, que han versionado la canción popular 'La Jota de la Huelga', un canto a las mujeres que van hacia la huelga de forma alegre.

Mientras que las alumnas del Conservatorio de Danza han interpretado el famoso pasodoble español, que "habla del maltrato y reivindica los derechos de la mujer y la igualdad", según ha explicado a Europa Press la profesora Isabel Lavella, del Conservatorio.

Actos que han estado amenizados por una batukada que los ha acompañado en todo el trayecto. Familias enteras se han reunido en la Plaza y han coreado consignas del tipo 'Una no nace mujer, se hace mujer', 'La revolución feminista ya está aquí', 'La educación es la vacuna contra la violación', 'Quiero vivir, no sobrevivir' y 'De camino a casa quiero ser libre, no valiente'.

En otro escenario, en este caso el del Campus de la Merced, la Universidad de Murcia (UMU), en colaboración con la Plataforma Colombine de mujeres periodistas feministas de la Región de Murcia, también ha organizado la actividad 'Titulares para el futuro', para invitar a toda la comunidad universitaria a escribir el futuro de la igualdad.

En un gran mural de expresiones desplegado en el Campus de la Merced, todo aquel que ha querido, desde los propios estudiantes, hasta docentes, estudiantes, personal de administración y servicios y hasta familias que pasaban por allí, han escrito aquellos titulares de prensa que quieren leer en un futuro cercano en los medios de comunicación, relacionados con la igualdad plena entre mujeres y hombres.

Titulares como 'Se cumple el primer año sin violencia de género', 'La mujer y el hombre se reparten las tareas del hogar y del cuidado de los niños al 50 por ciento', 'Toma posesión la primera rectora de la UMU', 'La brecha salarial cae a mínimos históricos', 'Se extinguen los despidos improcedentes por quedarse embarazada', Las amas de casa cotizan a la seguridad social' o 'Se cumplen 50 de la última víctima de maltrato'.

El candidato socialista a la Alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, también ha plasmado su firma 'Serrano saluda a su sucesora, primera alcaldesa de Murcia'. Ginés Ruiz, candidato de Podemos a la alcaldía de Murcia, también ha dejado su titular en el mural de Colombine.

Una acción que ya se desarrolló este jueves en el Campus de la Merced y a la que se acercaron desde estudiantes hasta las propias familias, que quisieron dejar su sello en este Día de la mujer.

La Plataforma Colombine ha invitado a toda la ciudadanía a que se sume y sueñen con ese futuro en la igualdad y se vea reflejada en esos titulares.