El pianista francés Thomas Enhco interpreta a Gershwin en Murcia y Cartagena junto a la OSRM

Archivo - Imagen del pianista francés Thomas Enhco realizada por Julien-Benhamou. - CARM - Archivo

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes programa el jueves y el viernes sendos conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, con el pianista francés Thomas Enhco de solista, en el Auditorio regional Víctor Villegas de Murcia y el Auditorio El Batel de Cartagena.

El programa, conducido por el director musical y artístico de la Sinfónica regional, Manuel Hernández-Silva, arrancará con la 'Obertura festiva' de Shostakovich y continuará con la 'Sinfonía Nº1 'Influencias', un encargo de la Fundación SGAE-AEOS al compositor cubano Igmar Alderete, que fue estrenada en 2011 por el maestro Hernández-Silva con la Orquesta de Córdoba y que, desde entonces, ha sido interpretada por numerosas orquestas españolas.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "la inclusión de esta partitura en los conciertos de esta semana constituye una muestra del compromiso de nuestra orquesta con la renovación del repertorio y con el impulso a la creación contemporánea, lo que permite descubrir al público nuevas perspectivas sinfónicas".

El programa se completará con el 'Concierto para piano en fa mayor', de George Gershwin, que contará con la participación como solista de Thomas Enhco, pianista de sólida formación clásica y profunda vinculación con el jazz cuyo perfil artístico es especialmente afín al lenguaje musical del compositor norteamericano.

La combinación de estas tres partituras supone un recorrido musical que conecta diferentes tradiciones y estilos, desde la energía y el carácter festivo de Shostakovich hasta la fusión de lenguajes clásicos y jazzísticos de Gershwin, pasando por la mirada contemporánea de Alderete.

El concierto de Murcia tendrá lugar el jueves, 19 de noviembre, a las 20.00 horas. Las entradas están a la venta en la taquilla del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas (968343080) en auditoriomurcia.org y bacantix.com. El de Cartagena, por su parte, se celebrará el viernes 20, también a las 20.00 horas, y las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio (968123827) y a través de auditorioelbatel.es y bacantix.com.

Antes de ambos conciertos, a las 19.15 horas, habrá una charla con sus protagonistas, quienes ofrecerán al público algunas claves sobre las obras del programa, sus compositores y otras curiosidades que permitirán disfrutar de una escucha más enriquecedora.