Piden 12 años de prisión a los 2 acusados de estafar 15.000 euros a una pareja en la construcción de su vivienda

MURCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo miércoles, a partir de las 9.45 horas, en la sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia, comienza el juicio contra los dos acusados de estafar 15.000 euros a una pareja en la presunta construcción de su vivienda en la pedanía murciana de Guadalupe.

Para cada uno de los dos acusados, A.S.U y J.A.C.N, que son pareja, el fiscal pide penas de prisión de 6 años, una multa cercana a los 6.500 euros a cada uno, así como la devolución de los 15.000 euros estafados en la presunta construcción de la vivienda.

Los hechos se remontan a enero de 2021, cuando el primero de los acusados, A.S.U, mayor de edad y que mantenía relación de amistad con una pareja, tuvo conocimiento de que habían adquirido un solar en la pedanía de Guadalupe (Murcia), ubicado en el Paraje Diseminado Carril Garapacha, así como que su propósito era construir una vivienda a la que trasladar su residencia desde la actual en Palma de Mallorca.

El acusado, con la intención de procurarse un beneficio económico indebido, propuso a sus amigos que fuera la empresa de sus padres la que asumiera la ejecución de dicho proyecto, encargándose él de todas las gestiones. Tras obtener el beneplácito de sus amigos, en fecha 19 de enero de 2021, solicitó a la pareja una entrega de 15.000 euros, destinada a sufragar trabajos preparatorios, tales como "zanjas para desagües, el poste, la pala, el cuadro eléctrico, los honorarios del arquitecto", entre otras.

La cantidad fue ingresada en una cuenta bancaria de la no era titular la empresa constructora, sino una cuenta particular de la que eran titulares el propio acusado y su pareja J.A.C.N, también acusado, cuya hoja histórico penal tampoco no consta.

Una de las víctimas, a través de una mercantil de la que era socio y administrador, ordenó la transferencia de 15.000 euros, el día 21 de enero de 2021, figurando como beneficiaria de la misma la empresa familiar de uno de los acusados, que, a la sazón, desconocía cualquier acuerdo que implicara su intervención en la ejecución de la obra.

En sucesivas ocasiones, los estafados reclamaron la aportación del proyecto de construcción, justificantes de pagos y otros documentos que permitieran la tramitación del préstamo hipotecario que pretendían, así como calmar su creciente inquietud ante los incumplimientos y demoras por parte del acusado.

Además, el acusado les hizo llegar un Proyecto en el que se especificaba por el arquitecto que "el promotor queda advertido y así lo reconoce que la parcela se encuentra en suelo 'No Urbanizable' y no cumple con los parámetros mínimos para poder edificar; que el proyecto no es ejecutable; que no se va a poder obtener licencia de obras; y que de llevarse a cabo no van a ser dirigidas por el técnico que suscribe", por lo que les solicitaba una ampliación de la provisión de fondos en 2.500 euros, encareciéndoles que no hicieran caso de las manifestaciones antedichas.

Desde el 1 de julio de 2021, las víctimas reclamaron reiterada e infructuosamente la devolución del dinero entregado, comprobando en una visita a la constructora, el día 10 de julio siguiente, que sus responsables no tenían conocimiento del compromiso adquirido en nombre de ellos.

Para el fiscal, los hechos relatados son constitutivos de un delito de estafa, del que se estima responsable del mismo como autores a los dos acusados.