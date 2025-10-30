Plan Director para la Convivencia en Centros Educativos se centrará este curso en la prevención de los delitos de odio

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha presentado este jueves en Torre Pacheco, localidad que sufrió este verano altercados como consecuencia de la agresión a un anciano, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, que organiza la Delegación del Gobierno.

Lucas ha querido que la presentación de esta nueva edición se realizara en el IES Gerardo Molina de Torre Pacheco, localidad que este verano sufrió uno de esos episodios de intolerancia, poniendo el foco este curso en "la prevención de los delitos de odio", apelando a la necesidad de "fomentar la convivencia y combatir los discursos de odio desde los centros educativos de la Región de Murcia".

El objetivo no es otro que "mejorar la protección y la seguridad de los estudiantes a través de charlas formativas basadas en el respeto a los derechos y libertades fundamentales para fomentar la convivencia e inculcar valores tan importantes como la dignidad y la igualdad y prevenir conductas de violencia de género, racismo o xenofobia", ha explicado Lucas.

En los últimos años "se está viendo un crecimiento de estos discursos que ponen en riesgo la convivencia, como sucedió este verano precisamente en localidades como Torre Pacheco o Jumilla", ha añadido.

Los riesgos de internet, acoso escolar, educación vial, violencia sobre la mujer, medio ambiente y delitos de odio fueron las charlas más demandadas durante el curso 2024-2025, en el que profesionales de Policía Nacional, Guardia Civil y la Unidad de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno impartieron más de 2.161 charlas en 455 centros educativos de la Región de Murcia.

Por ello, ha animado a todos los centros educativos de la Región a solicitar este Plan Director. El delegado del Gobierno ha informado que, para el curso actual, 2025-2026, ya se han recibido 451 solicitudes de centros educativos.

Lucas ha advertido que se ha detectado un cambio de tendencia en las temáticas más demandadas, entre las que los delitos de odio pasan a ser la tercera, con el doble de solicitudes respecto al curso pasado, 117 frente a las 55 del curso anterior.

El Plan Director, además de la realización de charlas para el alumnado, incorpora otras actuaciones como reuniones de coordinación con equipos directivos, equipos docentes y Ampas, con 455 reuniones el curso pasado; aumento de la vigilancia en los entornos de los centros escolares, donde el curso pasado se realizaron 7.640 actuaciones de vigilancia por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Así como acceso permanente a un experto policial (Sobre temáticas específicas demandada por los centros) y exhibiciones destinadas a acercar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado al alumnado, como la desactivación de explosivos, perros guías o antidisturbios.

El Plan Director, en un intento de mejorar la confianza de los niños y jóvenes en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también contempla exhibiciones de ambos cuerpos.