El plan 'Más que un Hogar' adapta un centenar de residencias y centros de día a las necesidades de las personas mayores

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, visita la residencia Hogar de Betania, en Murcia, tras las obras del plan ‘Más que un Hogar’ - CARM

MURCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha adaptado más de un centenar de residencias y centros de día de la Región a las necesidades de los mayores con el plan 'Más que un hogar', que beneficia a cerca de 8.000 personas, según ha informado la Comunidad.

El programa, dirigido a promover un modelo personalizado de atención que permita a los usuarios sentirse como en su propio hogar, incluye medidas en las que el Ejecutivo ha destinado 3 millones de euros en el último año.

La consejera, Conchita Ruiz, ha conocido este miércoles las que se han llevado a cabo en la residencia Hogar de Betania, en Murcia, donde se han remodelado las instalaciones en el marco de este plan.

En este centro, entre otras actuaciones, se ha mejorado la accesibilidad de las salas polivalentes, instalado suelos antideslizantes y dotado a varias habitaciones de camas cota cero, que bajan hasta la altura del suelo para evitar caídas.

"Cada uno de los cambios promovidos por el plan 'Más que un hogar' nos permite avanzar hacia ese nuevo modelo de cuidados personalizado que estamos implantando en toda la Comunidad. Somos una Región que cuida y queremos que todos los mayores que viven en residencias o que son usuarios de centros de día dispongan de esa atención individualizada, en espacios cómodos y adaptados a ellos, que sientan como su propia casa", ha dicho Ruiz.

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) ha subvencionado a la residencia Hogar de Betania, que dispone de 67 plazas concertadas, con cerca de 210.000 euros en los últimos tres años para acometer estas obras y remodelaciones.

La inversión también se ha destinado a adquirir los equipamientos necesarios con el objetivo de adaptar el centro al cuidado de larga duración de personas mayores.

Con esta financiación, la residencia también ha cambiado el mobiliario de las salas comunes por elementos más confortables, y ha adaptado los cuartos de baño, mejorando su accesibilidad y dotándolos de sanitarios adaptados a personas con movilidad reducida.

"Este centro es un ejemplo de cómo están evolucionando las residencias, transformando tanto los espacios de convivencia como los de uso individual, para que todos los elementos contribuyan a mejorar la calidad del servicio prestado, repercutiendo así de forma positiva en los usuarios", ha añadido la consejera.

El Ejecutivo ha destinado al plan regional 'Más que un Hogar' más de 6 millones de euros desde que se puso en marcha, tanto para mejorar las residencias y centros de día de mayores, como los de personas con discapacidad.

El objetivo es personalizar la atención prestada a los usuarios, con el fin de que puedan recibir la atención integral que precisan en un entorno amable, cómodo y seguro.