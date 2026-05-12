La playa de Levante de Cabo de Palos tendrá por primera vez baño asistido dentro del proyecto Cartagena Accesible

Archivo - Punto de baño asistido en La Manga. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La playa de Levante, en Cabo de Palos, contará este verano por primera vez con servicio municipal de baño asistido, dentro de la estrategia del Gobierno local para seguir avanzando en accesibilidad e inclusión en todo el litoral cartagenero, según ha avanzado la concejal de Política Social, Cristina Mora.

El nuevo contrato cuenta con un presupuesto de 48.400 euros, IVA incluido, lo que supone un incremento de 12.000 euros respecto al pasado verano para ampliar el servicio a una cuarta playa y seguir reforzando la atención a personas con discapacidad o movilidad reducida, según han informado desde el Consistorio.

"Este aumento del presupuesto supone un avance en nuestro proyecto de Cartagena Accesible y el cumplimiento de un compromiso con el sector de la discapacidad", ha destacado la edil, quien ha subrayado que el objetivo municipal es "garantizar que cualquier persona pueda disfrutar de nuestras playas en igualdad de condiciones".

Bajo el lema 'Playa para todos', el servicio de baño asistido permitirá que personas con movilidad reducida o cualquier tipo de discapacidad puedan acceder al baño con seguridad y acompañamiento profesional, gracias a la intervención de personal especializado y al uso de materiales adaptados como sillas anfibias, muletas o grúas. El acompañamiento incluye todo el proceso, desde la llegada a la playa hasta la entrada y salida del agua.

El dispositivo, diseñado y coordinado con FAMDIF, estará operativo este verano en San Ginés de La Azohía, Playa Honda, Puerto Bello y, como principal novedad, la playa de Levante, en Cabo de Palos. Además, el calendario se ha adaptado a las necesidades y afluencia de cada enclave para garantizar la atención durante más tiempo en las playas con mayor demanda.

Además, del 1 de junio al 30 de septiembre se reforzará la asistencia al baño accesible en Cala Cortina, El Portús, Entremareas, San Ginés y Mar de Cristal, donde habrá vestuarios accesibles, flexipasarelas, sillas anfibias y áreas reservadas para personas con movilidad reducida.

A través del trabajo coordinado de las concejalías de Litoral y de Política Social, Cartagena cuenta ya con 20 playas accesibles con mejoras en accesos, aparcamientos reservados, zonas de sombra y equipamientos adaptados para garantizar la inclusión y el disfrute del mar en igualdad de condiciones.

El programa municipal de baño asistido atendió el pasado verano a más de medio millar de personas y consolida ahora su crecimiento con la incorporación de Cabo de Palos y el refuerzo de la red de playas accesibles del municipio.

ACCESIBILIDAD TRANSVERSAL

"Queremos que la accesibilidad esté presente en cada decisión municipal, desde una playa o una plaza hasta un concierto, un parque infantil o un gran evento de ciudad", ha señalado Cristina Mora.

En los últimos años, más de 7.000 personas han participado en actividades vinculadas a discapacidad impulsadas por el Ayuntamiento; 2.930 alumnos han formado parte de proyectos de sensibilización en 25 centros educativos; 1.300 personas participaron en los actos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y más de 1.500 visitantes pasaron por la Feria Inclusiones.

A ello se suman 120 menores participantes en escuelas vacacionales inclusivas, más de 426.000 euros en subvenciones directas a entidades sociales y la puesta en marcha del primer campus de verano inclusivo del municipio.

Cartagena es además la única ciudad que dispone actualmente de dos cambiadores inclusivos, uno ubicado en pleno centro histórico y otro en el Palacio de Deportes, facilitando la autonomía y atención de personas con grandes necesidades de apoyo y sus familias.

El Ayuntamiento también ha impulsado parques infantiles inclusivos con elementos de juego adaptados, ha incorporado lengua de signos en pregones y actos públicos, zonas reservadas y ayudas técnicas en conciertos y grandes eventos, así como espacios adaptados para personas con trastorno del espectro autista.

A esta estrategia se han sumado también las Juntas Municipales, que han asumido el compromiso de avanzar en accesibilidad e inclusión en barrios y diputaciones mediante actuaciones adaptadas a las necesidades de cada territorio.

RECONOCIMIENTOS NACIONALES A UNA CIUDAD ACCESIBLE

El trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Cartagena en materia de accesibilidad ha sido reconocido por el Real Patronato sobre Discapacidad con el Premios Reina Letizia de Accesibilidad Universal, que valoró la consolidación de políticas municipales que han reforzado la accesibilidad como criterio transversal.

Entre las actuaciones destacadas se encuentran la creación de la Unidad de Personas con Discapacidad, la Oficina Técnica de Accesibilidad, el Punto de Información, la ordenanza municipal de accesibilidad y el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Accesible.

La Oficina Técnica de Accesibilidad ha desarrollado en el último año más de 100 actuaciones técnicas relacionadas con rebajes de acera, semáforos acústicos, mejoras en playas accesibles, análisis del transporte urbano y ampliación de plazas para personas con movilidad reducida.

El reconocimiento nacional también ha valorado medidas implantadas en eventos y espacios públicos, como las mochilas sensoriales en festivales, las guías turísticas en braille, la adaptación cognitiva de edificios públicos o la colaboración con centros especiales de empleo en productos turísticos.

"Cartagena está demostrando que la inclusión no puede quedarse en declaraciones, sino traducirse en recursos, planificación y servicios reales para mejorar la vida de las personas", ha concluido la concejal

Cristina Mora ha señalado además que el Ayuntamiento ya trabaja en la elaboración del III Plan Municipal de Discapacidad, un documento que integrará la evaluación del plan anterior, nuevos datos técnicos y propuestas de las entidades sociales para seguir avanzando hacia "una Cartagena más inclusiva, más accesible y pensada para todos".