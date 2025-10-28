El Pleno de la Asamblea debatirá este viernes la convalidación del decreto ley de vivienda

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Portavoces de la Asamblea Regional ha acordado convocar para el viernes 31 de octubre, a las 9.30 horas, el Pleno en el que se ha previsto la convalidación del decreto ley de vivienda asequible aprobado por el Consejo de Gobierno hace unas semanas.

La propuesta ha salido adelante sin oposición, al estar próximo el vencimiento del plazo legal para su convalidación el próximo lunes, según han explicado los grupos.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha destacado que la Junta "ha sido bastante más rápida que la de ayer y con bastante menos discusión" y que "se ha aprobado sin ninguna oposición que el próximo viernes se celebre el Pleno para, esperemos, convalidar el decreto ley de vivienda asequible".

Segado, no obstante, ha aprovechado para hacer balance de la jornada anterior y ha denunciado que "ha quedado patente una estrategia conjunta de PSOE y Vox para torpedear la labor del Gobierno regional", que, a su juicio, "ha instalado a la Región en una anomalía democrática".

"El hecho de hacer coincidir los plenos de control con la reunión semanal del Gobierno ha sido una actitud pueril que solo persigue fastidiar por fastidiar", ha afirmado, y ha criticado además que "no se han respetado los criterios de proporcionalidad", de forma que "Podemos, con dos diputados, ha podido presentar las mismas mociones que el PP con 21".

Sobre el decreto de vivienda, Segado ha defendido que "ha sido una decisión valiente y pionera en España" y ha confiado en lograr un apoyo mayoritario: "Si no lo ha obtenido, quienes voten no tendrán que explicárselo a los jóvenes y a las familias".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Carmina Fernández, ha cuestionado el contenido y la tramitación del texto del Ejecutivo autonómico.

Fernández ha reprochado que el Gobierno de López Miras "ha traído decretos a la Asamblea para convalidarlos sin contar con las aportaciones de los grupos y de los colectivos", y ha enlazado esa forma de proceder con "otros incumplimientos", como la Ley del Mar Menor.

"La ley ha exigido un Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente en tres años y han pasado cinco sin que el Gobierno regional lo haya presentado", ha recordado, citando además actuaciones "anunciadas y no ejecutadas" como los biorreactores, el programa de zonas afectadas por nitratos o la recuperación de la Sierra Minera.

En contraste, Fernández ha subrayado que el Gobierno de España "ha puesto en marcha actuaciones por más de 700 millones de euros para el Mar Menor" y ha señalado que el decreto de vivienda autonómico "ha anunciado medidas que no han servido para nada o que no se han cumplido".

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, ha avanzado que su grupo considera dicho decreto como "insuficiente" y ha acusado al PP de "retocar el trabajo que Vox ha dejado preparado" en materia de suelo cuando ha estado en el Gobierno.

"Han hecho un anuncio de 25.000 viviendas; podían haber dicho 100.000 o 200.000, da igual si no han plasmado medidas efectivas", ha señalado.

Antelo ha defendido que Vox "ha propuesto una liberalización real del suelo", con menos cargas dotacionales cuando no han sido necesarias y con mayor edificabilidad "para poner vivienda de todo tipo en el mercado y bajar precios en compra y alquiler".

"Este decreto no ha liberalizado el suelo; ha dejado fuera cambios clave, ha mantenido rigideces y ha limitado su alcance a VPO", ha criticado, antes de añadir que Vox ha condicionado sus futuros apoyos presupuestarios a que el PP "haya ejecutado íntegramente" el acuerdo vigente: "Nosotros no vamos a negociar ningún presupuesto que no haya ejecutado el anterior, de la A a la Z".