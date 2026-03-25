El Pleno de Cartagena aprueba estimar la nulidad de la declaración de Federico Trillo como 'persona non grata'

Pleno del Ayuntamiento de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este miércoles la propuesta presentada por la Alcaldía sobre la resolución de la revisión de oficio y del recurso de reposición planteados por el exministro Federico Trillo contra el acuerdo de 24 de enero de 2017, por el que se declaraba 'persona non grata' en el municipio por su actuación en el accidente aéreo del Yak 42.

Sendas iniciativas han contado con los votos favorables de los concejales del equipo de Gobierno y la edil no adscrita María Dolores Ruiz y la abstención de los grupos MC, PSOE y Mixto-Sí Cartagena, según ha informado el Ayuntamiento.

Esto supone la estimación del recurso de reposición interpuesto por Trillo, fundamentado en los informes de la Secretaría del Pleno y el Consejo Jurídico de la Región, que aprecian vicios de nulidad en el acuerdo al haberse adoptado "sin competencia, sin seguir el procedimiento establecido y vulnerando el principio de legalidad".

Dentro del orden del día se han aprobado por unanimidad las propuestas de nominación del parque de Antonio Tortosa en Los Urrutias; la pista polideportiva de Pedro Arango en La Aparecida y la instalación de placa póstuma de homenaje al joven Víctor Blázquez en la pista de pádel de Molinos Marfagones.

También la nominación de la puerta de Paco Álvaro Bermúdez en el centro cívico de Pozo Estrecho; del camino de Los Gineses en Las Lomas del Albujón; del recinto de fiestas Javier Zaplana Conesa 'El Limón' en El Albujón y de la Plaza Narciso Fernández Albaladejo en El Algar.

Por otro lado, el Pleno ha sacado adelante una moción del PP dirigida al Ejecutivo central para exigir la presentación inmediata ante las Cortes Generales de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio en curso.

La iniciativa reclama que las cuentas estatales incluyan una programación "realista y detallada" de las transferencias económicas destinadas a las entidades locales y subraya la necesidad de contar con criterios de financiación "estables, previsibles y transparentes" que permitan a ayuntamientos como el de Cartagena planificar sus servicios públicos e inversiones.

El acuerdo ha contado con los votos a favor del equipo de Gobierno y el rechazo de los grupos PSOE y Mixto-Sí Cartagena, mientras que MC y la edil no adscrita han optado por la abstención.

Además, ha salido adelante por unanimidad la moción de la concejala no adscrita María Dolores Ruiz para urgir la rehabilitación integral de la Casa del Niño, declarada Bien de Interés Cultural; y una propuesta del concejal socialista Pedro Contreras para reclamar la rehabilitación inmediata de las infraestructuras sanitarias dañadas en el hospital Universitario Santa Lucía.

También ha habido unanimidad para aprobar la iniciativa presentada por el portavoz del PSOE, Manuel Torres, instando al Gobierno local a que solicite a las administraciones públicas destinar todas las parcelas urbanizables de propiedad pública a la construcción de vivienda protegida.

El portavoz del grupo Mixto-Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, ha logrado el respaldo unánime para la redacción de un Plan Integral de Mejora de Infraestructuras en la barriada José María de Lapuerta que priorice la seguridad vial y la reparación de aceras.

En relación a las zonas verdes de titularidad privada en barrios como La Puyola o San Ginés, el Pleno ha aprobado que las comunidades de propietarios puedan ceder patrimonialmente estos suelos para que el servicio municipal de Parques y Jardines asuma su mantenimiento.

Por otra parte, la Corporación ha reafirmado su compromiso con la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo mediante una moción del Grupo Popular aprobada con los votos a favor de Gobierno, PSOE y Sí Cartagena y la abstención de MC.

En materia de movilidad territorial, se ha aprobado por unanimidad impulsar un bulevar entre Cartagena, El Algar y La Unión a través de la N-332 que cuente con la participación técnica y económica de la administración regional.

El Pleno también ha dado luz verde a la creación de una nueva sala de estudio en la zona oeste para dar servicio a los núcleos de Isla Plana, La Azohía y Campillo de Adentro según ha confirmado el concejal de Educación.

Respecto al patrimonio histórico, el concejal Ricardo Segado ha visto aprobada su propuesta para confeccionar un Plan de Dignificación de los Monumentos de Cartagena que garantice su correcta conservación para futuras generaciones.

La conectividad del litoral se verá reforzada tras el acuerdo unánime para construir un carril bici entre Mar de Cristal, Islas Menores y Los Belones además de la puesta en marcha de un autobús lanzadera estival entre El Algar y La Manga.

En el ámbito de la salud y emergencias, se ha instado al Gobierno regional a renovar la flota de ambulancias y mejorar las condiciones de las bases del 061 para garantizar la seguridad de pacientes y personal sanitario.

La situación del suministro eléctrico en Perín ha sido abordada con una solicitud a la Confederación Hidrográfica del Segura para que emita las autorizaciones necesarias que permitan a Iberdrola instalar un nuevo centro de transformación.

También se han aprobado diversas mociones para la reforma integral del pabellón de El Algar y del instituto Juan Sebastián Elcano junto a la exigencia al Ministerio de Transportes para suprimir el paso a nivel de La Palma.