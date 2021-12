La población entre 50 y 54 años en la Región puede pedir cita para la tercera dosis de refuerzo

Asegura que el Gobierno murciano va a seguir tomando "decisiones" ante esta sexta ola

MURCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha avanzado que la población de entre 50 y 54 años podrá pedir a partir de este jueves al mediodía la autocita a través de la web murciasalud para recibir la tercera dosis de refuerzo.

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la evolución de la pandemia, López Miras ha señalado que "lo cierto es que nosotros estamos preocupados y ocupados en esta sexta ola, pero llevamos advirtiéndolo desde hace semanas".

Ha criticado que, cuando el Gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez "miraban para otro lado, estábamos viendo cómo Europa estaba inmersa en una sexta ola y presidentes como el de Portugal, Alemania, Austria o Países Bajos tomaban decisiones".

Ha remarcado que el Gobierno murciano, ya desde la semana pasada tomó decisiones "valientes" y una vez más, se "anticipó". "Desde que la semana pasada el Gobierno de la Región estableció algunas limitaciones y restricciones totalmente necesarias para proteger a los ciudadanos ante esta situación, y han podido observar cómo el resto de las comunidades han ido tomándolas consecutivamente desde entonces".

Ha reconocido que la incidencia "se está multiplicando de forma exponencial" y esto le "preocupa" porque ha estimado que este jueves se iban a alcanzar los 20.000 casos activos en la Región, cuando en la Navidad pasada se alcanzaron los 3.000. Aunque ha admitido que la nueva variante del virus hace que la enfermedad se pase con menos gravedad y que, por tanto, tengan menos repercusión en ingresos hospitalarios, en UCI y en fallecimientos".

Sin embargo, ha advertido que "cuando el nivel de incidencia es tan alto, vamos a llegar a los mismos niveles de ingresos hospitalarios y de ocupación que con la variante anterior con muchos menos contagios".

"DECISIONES DE PAÍS"

"Estamos ocupados analizando cada día la situación y la evolución de la incidencia", según López Miras, a quien le gustaría que el Gobierno de España "tomara decisiones como país". Ha recordado que la semana pasada asistió a una Conferencia de Presidentes en las que hubo "17 monólogos y no se tomó ninguna decisión".

Por tanto, ha lamentado que "estamos afrontando la Navidad de 17 formas distintas". Ahora, ha señalado que se anuncia una reunión para el 4 de enero, fecha que "es muy tarde, porque no se pueden tomar decisiones el día de Reyes para ver cómo se inicia la vuelta al colegio". López Miras teme, además, que será una reunión con otros !17 monólogos y de la que saldrán 17 vueltas al colegio diferentes".

En su opinión, esta no es "una forma eficaz de gestionar y controlar esta pandemia". López Miras apuesta por "tomar decisiones conjuntas para un virus que no entiende de comunidades autónomas, de fronteras ni de territorios".

Además, a López Miras le preocupa "mucho más" después de escuchar la intervención de Pedro Sánchez este miércoles. "Desde luego, vi un presidente del Gobierno eufórico, alejado de la realidad y que llegó, incluso, a decir que la pandemia había sido un acelerador de reforma". A su juicio, hacer ese comentario es un "despropósito" y supone "no estar en la calle y vivir en un mundo irreal".

Ha criticado que el Gobierno de España "no da respuesta a cuestiones que son importantes" porque "necesitamos saber cómo se va a encarar en toda España la vuelta al colegio; si se va a autorizar de una vez por todas la dosis de refuerzo a toda la población con independencia de la edad y si va a aceptar la petición de casi todas las comunidades autónomas de no quitarnos el Fondo de Solvencia empresarial".

En este sentido, ha señalado que en la Región de Murcia hay 85 millones de euros a los que "no han accedido las empresas" y que los propios empresarios "han criticado por los requisitos del Ministerio que pueden destinarse desde el Gobierno autonómico, precisamente, para ayudar a las empresas que se están viendo perjudicadas en esta sexta ola".

Ha asegurado que el Gobierno murciano va a seguir tomando "decisiones" ante esta sexta ola tras las medidas "importantes" tomadas la semana pasada.

López Miras ha señalado que él no puede tener más que palabras de reconocimiento para todos los ciudadanos por lo que han pasado en estos dos años. "Hemos conseguido que podamos decir que la Región es la comunidad autónoma de toda España con menor tasa de mortalidad por coronavirus gracias a su responsabilidad, su prudencia, su esfuerzo y gracias a las decisiones valientes que se tomaron en su día, antes que en el resto de España como en esta sexta ola".

"Sin la ciudadanía de la Región de Murcia no lo habríamos conseguido", ha reconocido López Miras que, no obstante, ha advertido que "estamos en un momento delicado en el que el incremento de contagios y la transmisibilidad de esta nueva variante ómicron es tal que solo con las medidas que toman los gobiernos no se va a poder contener".

A su parecer, "o hacemos un esfuerzo excepcional en responsabilidad, en prudencia, mucho más en una etapa como la Navidad en la que hay una interacción social mayor de la habitual, o no vamos a poder contener la pandemia solo con las decisiones de los gobiernos".

Al ser preguntado por el balance de 2021, ha remarcado que, "evidentemente, lo más negativo ha sido la pandemia, las personas que nos han dejado en la Región por culpa de la pandemia y aquellas personas que se han visto obligadas a cerrar su negocio o perder su puesto de trabajo por culpa de la pandemia".

Lo positivo, en su opinión, es "sin duda el ejemplo de generosidad y de trabajo conjunto que ha dado la sociedad y el millón y medio de murcianos, así como las vacunas".

VUELTA AL COLEGIO

En cuanto a las medidas que va a solicitar el Ejecutivo murciano de cara a la vuelta al colegio, ha lamentado que "estamos como siempre". "El Gobierno de España nos convoca tarde para tomar decisiones sobre la pandemia, y el señor Sánchez o el ministerio que nos convoca no hace ninguna propuesta, sino que esperan a que haya 17 propuestas diferentes", según López Miras, quien ha criticado que "esto no es liderar ni tomar decisiones para gestionar como país una pandemia y una situación como la que estamos atravesando".

En segundo lugar, cree que "tenemos que hacer un análisis profundo desde el punto de vista epidemiológico, sobre todo, de cómo está la incidencia en los niños que están en edad escolar y que tienen que volver a partir del 10 de enero a las aulas". Posteriormente, cree que habrá que "tomar una solución, pero siempre avalada por criterios sanitarios".

"No tenemos la más mínima duda de que los colegios e institutos, durante este año, han sido los entornos sociales más seguros; que han contenido los contagios y en los que no ha habido una gran incidencia", según López Miras, quien recuerda que "no ha habido que cerrar ningún aula", pero ha admitido que "estábamos en una situación totalmente diferente a la que hemos vivido este año, con un incremento de contagios descontrolado".

Además, ha recordado que en los colegios está la población menos vacunada y hay una franja de edad que, por la propia normativa, "no utiliza mascarilla ni puede evitar la interacción social ni el contacto". "Estarán todos de acuerdo conmigo en que lo que se debe pedir al Gobierno de España es que el 10 de enero todas las comunidades inicien la vuelta al colegio de la misma forma", ha zanjado.

Al ser preguntado por si se volvería reducir los alumnos por clase, ha señalado que son decisiones que "deben de tomar, en primer lugar, los sanitarios". De hecho, ha señalado que se está reuniendo durante toda esta semana la comisión mixta entre las Consejerías de Salud y Educación. Además, cree que "lo mínimo es ponerlo en común con el resto de comunidades autónomas".