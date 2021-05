Podemos advierte que la falta de planificación para proteger el Mar Menor y la nueva DANA "pueden causar una catástrofe"

MURCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos y vecinas de los municipios del Mar Menor vuelven a estar con el alma en vilo tras el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre una posible DANA durante este fin de semana en la Región, un año y medio después de las trágicas inundaciones de septiembre de 2019.

La portavoz regional de Podemos, María Marín, ha advertido esta mañana sobre el grave peligro que supone para esta zona un episodio similar al vivido entonces, después de que "nada se haya hecho durante el tiempo transcurrido para proteger a estas localidades y al Mar Menor de los efectos de estos temporales".

Marín ha recordado que desde Podemos han planteado en varias ocasiones en la Asamblea regional las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Los Alcázares y San Javier, quienes denuncian que "se han cambiado los trazados naturales del agua para hacer desembocar todo en pocas ramblas que no son capaces de absorber todo el caudal generado por grandes descargas de agua en muy poco tiempo y, al desbordarse, estos municipios quedan completamente anegados".

Sin embargo, la diputada de Podemos denuncia que el Gobierno de López Miras "ha ignorado conscientemente las peticiones de los vecinos y vecinas y ha abandonado a su suerte a las localidades cercanas al Mar Menor y al propio Mar Menor".

De hecho, Marín no sólo denuncia que no se haya hecho nada en el último año y medio para poner solución o tratar de minimizar los daños, sino que además señala que "López Miras ha aprovechado la pandemia para aprobar decretos que permiten más emisiones y vertidos, mientras que la política de ordenación del territorio sigue siendo un auténtico desastre".

Tal y como ha recordado la diputada, el pasado octubre, Podemos advirtió de que los grandes movimientos de tierra que se estaban llevando a cabo en el campo de Cartagena para desviar el agua de las fincas a las carreteras y a las poblaciones "agravarían los efectos de las inundaciones", sin que hubiese respuesta alguna desde la consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Por último, ha reclamado a López Miras que "deje poner en ridículo a la Región de Murcia paseándose por los grandes eventos y platós de televisión, mientras nuestra comunidad autónoma está en riesgo de sufrir unas inundaciones que podrían ser catastróficas, arroja los peores datos de vacunación de España y la incertidumbre ante el desarrollo del curso académico 21/22 es total".

"La Región de Murcia necesita unos gobernantes que trabajen, no que busquen la foto para su promoción personal. Si López Miras no está dispuesto o no tiene capacidad para afrontar los graves retos que tiene por delante nuestra tierra, debe convocar elecciones y marcharse cuanto antes", ha concluido Marín.