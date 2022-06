Podemos afirma que el Plan de Infraestructuras es "simplemente humo" y está firmado "de espaldas a la Asamblea"

CARTAGENA (MURCIA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Podemos Rafael Esteban ha afirmado este lunes que el Pacto por las Infraestructuras del Transporte de la Región de Murcia es "simplemente humo", y ha reprochado al Gobierno regional que el texto haya sido firmado "de espaldas a la Asamblea", informaron fuentes del partido en un comunicado.

Esteban ha indicado que el pacto no ha sido consensuado con "ninguna" de las administraciones que deben realizar las infraestructuras, y que, además, "no implica ningún compromiso" al no estar avalado por "unos presupuestos que de verdad sostengan una carga inversora suficiente".

En esta línea, ha criticado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "pretenda obligar a otras administraciones a realizar inversiones sin ni siquiera haberse molestado a sentarse con ellas a hablar y estudiar los proyectos y su viabilidad".

Además, ha lamentado que López Miras "pretenda engañar a los ciudadanos y ciudadanas, con proyectos que no implican ni una sola nueva infraestructura, precisamente por la falta de diálogo con la Delegación de Gobierno o con el propio Gobierno central, a pesar de que más del 80% de la financiación de las infraestructuras que se incluyen en ese acuerdo deben ser financiadas por el Gobierno central, por el Ministerio de Fomento y por Adif".

Para el diputado de la formación 'morada', el pacto es "simplemente humo" para que López Miras "pueda presentarse en el debate del Estado de la región con algún proyecto". Una estrategia, ha dicho Esteban, que "revela una política nefasta y asentada en el vacío".

De hecho, para el representante de Podemos, el acuerdo, "lejos de ser un proyecto de futuro, es simplemente una mera enunciación de los déficits que tiene la Región de Murcia en esta materia".

Asimismo, ha criticado que el Gobierno regional "se acuerde ahora de las infraestructuras" cuando el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga "lleva dos años seguidos bajando el presupuesto de su departamento un 17%".

"Una falta de fondos que ha hecho que la Región de Murcia haya sido incapaz de ejecutar ninguna obra en materia de infraestructuras", ha apostillado.

Por último, el diputado ha señalado que la gestión del Gobierno regional "causa temor dados sus últimos grandes proyectos como la desaladora de Escombreras", que "ha acabado en los tribunales", el aeropuerto de Corvera, "una infraestructura innecesaria y mal planificada", o la autovía del Bancal, que "sigue en eterna reconstrucción porque fue deficitariamente construida".