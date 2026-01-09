Podemos califica de "malísima noticia" la venta de Sabic y pide su nacionalización

CARTAGENA (MURCIA(, 9 (EUROPA PRESS)

Podemos ha calificado hoy la venta de Sabic al fondo de inversión Mutares como "una malísima noticia para los trabajadores y para Cartagena".

"No estamos solo ante un cambio de dueño", ha afirmado la diputada regional María Marín, "Mutares es un fondo de inversión alemán que se dedica a liquidar compañías", ha apuntado.

Por eso, desde Podemos han manifestado su apoyo a la plantilla y han pedido una "respuesta contudente", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Marín ha afirmado que Cartagena "no puede permitirse que se pierda ni un solo puesto de trabajo de los más de 500 empleos directos de Sabic y cientos de indirectos y hoy por hoy la única manera de conseguirlo es muy clara: hay que nacionalizar Sabic".

Para ello la formación morada ha exigido la coordinación de todas las administraciones, y que el Gobierno de España "demuestre con hechos su defensa de la industria estratégica", ha defendido Marín.

"Esto es lo que deberían estar pidiendo Lopez Miras y Noelia Arroyo, que una vez más demuestran lo poco que les importa esta tierra", ha concluido.