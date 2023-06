Podemos cree que PP y Vox "juegan al despiste" y que el 23-J no debería interferir en la constitución de un gobierno

CARTAGENA (MURCIA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, la diputada de Podemos, María Marín, considera que tanto PP como Vox están "jugando un poco al despiste desde que salieron los resultados de las elecciones". Asegura que en el caso de que hubiera una primera sesión de investidura antes del 23 de julio, fecha en la que serán las elecciones generales, "probablemente sea un paripé, un teatrillo por parte del PP y de Vox y las cosas se decidirán después".

Estas declaraciones las ha realizado tras reunirse con la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, que ha comenzado este martes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para conocer qué candidatos proponen para presidir la Comunidad.

Así, Marín, que ha dicho que desde su grupo parlamentario, no han hecho ninguna propuesta a presidir la Comunidad, ha insistido en la necesidad de pensar en los "intereses generales de nuestra tierra. No creo que el resultado del 23-J debiera estar interfiriendo en la constitución de un gobierno para la Región de Murcia, pero PP y Vox no piensan en los intereses de la Región".

La parlamentaria ha indicado que, hasta la fecha en la Región, "vemos a Antelo y a López Miras hacer el paripé de que no van a pactar y que no va a entrar Vox en el gobierno de la Región, pero hemos visto que en los ayuntamientos de Molina de Segura y de Cieza ya han pactado".

Para ella, "la Región debería tener un gobierno cuanto antes. Hay que ocuparse de problemas y cuestiones de la gente de nuestra tierra".

Asimismo, ha explicado que también ha departido con la presidenta de la Cámara sobre el funcionamiento de la Asamblea y la constitución de las comisiones, entre otros aspectos, y que se ha emplazado con ella a un segundo encuentro una vez la presidenta de la Asamblea haya hablado con el resto de los portavoces de los grupos parlamentarios.