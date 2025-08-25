Podemos demanda una moratoria a la compra de vivienda por extranjeros no residentes

El secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío - PODEMOS RM

MURCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos en la Región de Murcia, Víctor Egío, ha reclamado este lunes la puesta en marcha de una moratoria a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Egío ha hecho estas declaraciones después de conocer que, según el Colegio de Registradores, la Región es la cuarta comunidad autónoma con más compraventas de vivienda por parte de extranjeros.

En este sentido, ha indicado que estos datos no se refieren "precisamente a los extranjeros residentes en España que viven y trabajan aquí", ya que "más del 15% de las viviendas son compradas por europeos que buscan una segunda residencia en España o invertir en inmuebles para especular, mientras los africanos solo representan el 3,5%".

Según Egío, esta "demanda añadida" supone "una presión tremenda sobre el mercado inmobiliario y encarece aún más la vivienda", y, por ello, ha exigido una moratoria a la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, "sean o no de la Unión Europea".

"Con la que está cayendo y unos precios desatados, la prioridad del gobierno debería ser asegurar una vivienda a la gente que vive y trabaja en España y no el mercado turístico", ha afirmado el portavoz de la formación 'morada'.

Ha comentado que el Gobierno de España anunció en enero un plan con 12 medidas para favorecer el acceso a la vivienda, medidas que incluían una nueva tasa a la compraventa de inmuebles por parte de ciudadanos no residentes extracomunitarios para limitar la especulación.

"Sin embargo, a día de hoy, no se ha hecho absolutamente nada", ha lamentado Egío, que ha asegurado que "una inmensa mayoría de ciudadanos cree que el precio de la vivienda es un problema y que hay que limitar su precio", una demanda que "a la hora de la verdad solo defiende Podemos con sus propuestas".