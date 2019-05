Podemos Equo advierte que el PP "está en el chasis" y que serán decisivos para que haya gobierno progresista

Publicado 10/05/2019 0:59:47 CET

MURCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Equo a la Comunidad, Óscar Urralburu, ha señalado que en esta campaña "se decide el futuro de las próximas décadas de la Región"; un futuro, ha dicho, que "sólo puede pasar por sumarnos a la ola de cambio que ha sacudido todo el país".

"Sabemos que es ahora o nunca, que el Partido Popular está en el chasis, y que nosotros vamos a ser decisivos para que haya un gobierno progresista y de avance", ha dicho en la tradicional pegada de carteles.

Urralburu ha explicado que uno de los retos de la campaña es llegar al mayor número de personas posibles para contarles "cuál es nuestro proyecto de Región, que lo tenemos muy claro".

Es una Región donde "todos tengamos cabida, donde los jóvenes puedan encontrar un futuro digno, puedan volver a trabajar y vivir, un territorio con una sanidad y una educación públicas fuertes, con un medio ambiente y patrimonio cultural protegido y donde no tengamos que tener dos trabajos para poder llegar a finales de mes o elegir entre pagar el alquiler o las extraescolares de nuestros hijos".

Urralburu ha incidido en que la candidatura que representa es aquella a la que "no le van a temblar las piernas ante las presiones de los que siempre han mandado en esta Región, ya lo hemos demostrado estos cuatro años con temas diversos como el Mar Menor, donde fuimos los que mantuvimos unida a la oposición o durante la moción de censura de Pedro Antonio Sánchez".

Mi compromiso, ha resaltado, "es comprometerme ante todos con un trabajo honrado, en defensa de lo público y con la cabeza siempre puesta en conseguir que nuestra vida en la Región vaya a mejor y sea más justa".

"No a los trabajadores pobres, no a las listas de espera, no al precio por las nubes de los alquileres y no al expolio de nuestras playas, montes y parques naturales", ha finalizado.