Podemos exige a López Miras que presente los presupuestos regionales para "frenar la tercera ola"

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, vuelve a denunciar la "intención privatizadora" del Gobierno regional

MURCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha exigido al Gobierno regional que presente "de inmediato" los presupuestos regionales para el año 2021. Marín ha destacado la importancia de aprobar unas cuentas que recojan las necesidades para hacer frente a la tercera ola de la pandemia.

Desde Podemos han denunciado que el Ejecutivo Regional tiene una intención de privatizar la administración de las vacunas, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado de prensa.

La diputada morada ha exigido "presupuestos ya", porque "de ello depende que tengamos refuerzos sanitarios ya, centros de salud abiertos ya, más profesores en nuestras aulas ya, o los equipos de vacunación prometidos ya". Marína ha aseverado que, a día de hoy, "la Región de Murcia se enfrenta a ella con una mano atada a la espalda, sin presupuestos y, por lo tanto, sin los refuerzos e inversiones que nuestros profesionales sanitarios piden a gritos desde hace meses".

Para la portavoz de Podemos "mañana es tarde cuando se trata de luchar contra un virus que no entiende de vacaciones ni de luchas de poder e intereses de las tres derechas". "En estos momentos", ha asegurado Marín, "la incapacidad de las tres derechas para ponerse de acuerdo y anteponer la salud de nuestro pueblo a sus intereses partidistas roza la negligencia criminal".

Además de la poca capacidad para llegar a un acuerdo, López Miras y sus socios "están demostrando con su inacción cuáles son sus verdaderas prioridades", ya que mientras que "para meter cizaña y enfrentar a la Región con el gobierno central, siempre salen a una", cuando se trata de asumir sus propias responsabilidades y competencias al frente de esta Región, "son incapaces de estar a la altura".

Marín ha destacado que los ciudadanos de la Región "asisten atónitos e indignados al fracaso de la campaña de vacunación frente a la covid". Desde el gobierno central, Podemos asegura haberse mantenido vigilante para que "lleguen puntualmente las vacunas comprometidas".

De hecho, ya han llegado más de 25.000 vacunas a la Región de Murcia, y está previsto que la semana que vienen se llegue a las 40.000 dosis, por lo que "el problema no está en la distribución, que compete al Estado, sino en la administración de la vacuna, que depende del Gobierno regional.

Marín ha considerado que López Miras "es incapaz de cumplir con su parte", algo que corrobora el hecho de que hasta el momento no se hayan puesto ni el 30% de las vacunas que han llegado, "un fracaso rotundo que no admite paños calientes" y que constituye, según Marín, "la enésima chapuza del presidente regional, con la novedad de que esta vez ha quedado retratado y no puede culpar a nadie además de a su propia incapacidad".

La diputada morada ha asegurado que esta mañana se han confirmado "las peores sospechas sobre los motivos reales de la falta de efectividad de la campaña de vacunación". Marín se ha referido a las declaraciones de la consejera y líder regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, quien ha pedido contar con la sanidad privada para acelerar la campaña de vacunación, algo que supone "el reconocimiento de un fracaso planificado para justificar la privatización de la campaña, de igual modo que ha hecho la Comunidad Madrid".

Desde Podemos señalan a ambos gobiernos autonómicos como "modelo de dos regiones fallidas que no dudan en poner en riesgo vidas para favorecer oscuros intereses privados".

Durante los últimos meses, tal y como ha denunciado la portavoz de Podemos, la Región de Murcia "ha padecido el cierre de centros de salud en plena pandemia, una atención primaria desbordada, rastreadores mil veces anunciados que nunca llegaban, residencias al límite y ancianos desatendidos o niños y niñas enviadas a casa por falta de profesores y aulas".

Para la diputada, se trata de "las consecuencias de unos presupuestos de 2020 aprobados en abril, pero negociados con la ultraderecha de Vox en diciembre, cuando la covid ni siquiera formaba parte de nuestra realidad". Ante la llegada de 2021 y la falta de aprobación de unos nuevos presupuestos, Marín ha advertido de que la Región de Murcia "sufrirá una paralización de recursos que provoca que no haya nuevos medios y para reforzar todas las carencias que esta pandemia ha destapado en 2020".

La portavoz parlamentaria ha destacado que "sólo con la aprobación de unas nuevas cuentas podremos afrontar los nuevos retos de 2021, entre los que ocupa un lugar destacado la campaña de vacunación".

Por último, Marín ha trasladado el apoyo de su formación a los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad Pública "que ahora se van a enfrentar a lo más duro de la tercera ola" y "a nuestros docentes y estudiantes". Por ello, ha anunciado que, de igual modo que el pasado 19 de diciembre apoyaron la movilización para exigir más medios para nuestros servicios públicos, Podemos volverá a estar ahí cada vez que sea necesario si los próximos presupuestos no van en la dirección correcta".