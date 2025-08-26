Podemos llama a un "boicot total" a productos de EEUU tras el acuerdo comercial que "castiga" a agricultores murcianos

Llama a PP y Vox "los pelotas de Trump en España" y señala que los aranceles son "una amenaza gravísima" para los productores locales

MURCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha hecho este martes un llamamiento a la ciudadanía para apoyar los productos locales y realizar "un boicot total" a los procedentes de EEUU ante los nuevos aranceles comerciales, según informaron fuentes del partido 'morado' en un comunicado.

Marín ha calificado el acuerdo comercial entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y la Unión Europea como "una humillación que va a castigar especialmente a los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia", y ha denunciado que supondrá "aranceles del 15% para nuestros productos, mientras los de Estados Unidos tendrán un trato preferencial en el mercado europeo".

La representante de Podemos ha criticado que se trata de "un fuerte castigo" y "una amenaza gravísima" para los productores de frutas, verduras, carne, vino, aceite de oliva y almendra, advirtiendo de que el mercado "va a verse inundado por la almendra de California".

Marín ha criticado a PP y Vox al asegurar que "los amigos y los pelotas de Trump en España no defienden el campo español, son sus enemigos".

Asimismo, ha manifestado su "apoyo" al sector agrario y ha pedido a la población "un boicot total" a los productos estadounidenses, considerando esta "la única medida real que está en nuestras manos, después de la traición de populares, socialistas y de los falsos patriotas de Vox en las instituciones europeas".