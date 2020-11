Podemos rechaza el Comité Técnico planteado por el Gobierno Regional para investigar las residencias de mayores

MURCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tras el anuncio de puesta en marcha de un "comité técnico", planteado por el Partido Popular, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha asegurado que estamos "ante burdo intento de tapar la vergüenza que vivimos esta semana en el pleno autonómico, cuando PP, Ciudadanos y Vox decidieron pasar de nuevo su rodillo" para rechazar la propuesta de Comisión de Investigación sobre la gestión de las residencias de mayores de la Región de Murcia.

Marín ha destacado que, tras las movilizaciones de la Marea de Residencias protagonizadas por las familias de los ancianos que residen en estos centros, y la presión de Podemos en la Asamblea Regional, el Gobierno regional "ha tratado de disimular su absoluta falta de transparencia y nombran un comité en el que serán ellos mismos quienes nombren a sus integrantes y redacten las conclusiones".

La portavoz de Podemos ha asegurado que "no hace falta ser vidente para saber que el resultado de la investigación de este comité de López Miras va a ser exonerar de cualquier responsabilidad al Gobierno Autonómico".

Marín ha vuelto a defender la propuesta que llevaron a la Asamblea Regional el pasado miércoles, cuando Podemos planteó en una moción la creación de "una comisión de investigación abierta a todos los grupos políticos y a todos los comparecientes que estos solicitaran: familiares, gestores, trabajadoras, usuarios, sin ningún tipo de cortapisas".

La propuesta del PP, sin embargo, "veta al resto de grupos, excluye la posibilidad de fiscalizar esta gestión y censura así cualquier voz crítica", por lo que para Podemos se trata de "un paripé indigno de un presidente, López Miras, que cada vez tiene más tics autoritarios".

Para la portavoz parlamentaria, la solución a las demandas de los familiares no puede ser un comité "en el que PP y Ciudadanos se investiguen a sí mismos, un comité Juan Palomo, en el que López Miras actúa con la lógica del yo me lo guiso, yo me lo como". Además, la diputada ha reiterado su compromiso con los familiares y trabajadores de "no descansar hasta saber toda la verdad", algo que "pasa por la creación de una comisión de investigación independiente, plural, abierta y transparente".

Por último, ha exigido al Gobierno regional que deje de "gastar en hinchar sus redes clientelares el dinero que llega desde el Gobierno de España para luchar contra los efectos de la pandemia". Para la diputada, "la situación crítica de las residencias no puede resolverse con una nueva millonada a las residencias privadas, porque este dinero no va a servir para mejorar la atención a nuestros mayores, sino solo para contentar a los inversores y salvar sus beneficios".

"Para poder mejorar la gestión de las residencias se debe investigar hasta el final qué ha fallado y quienes son los responsables, pero también dar los pasos que hagan falta para cambiar un sistema concertado que está claro que no funciona", ha concluido Marín.