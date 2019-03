Podemos recuerda que la oferta que hizo a IU es "la más generosa" de toda España

Publicado 07/03/2019 9:12:28 CET

MURCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos Región de Murcia, Toni Carrasco, ha recordado que la oferta que hizo a IU es "la más generosa" de toda España, ya que contemplaba un 33% de las listas en posición de salida, una situación "muy ventajosa para IU".

Carrasco ha respondido así a las declaraciones que realizó este miércoles el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, quien aseguró que a IU "no le genera ningún espacio de drama" el hecho de que Podemos en Murcia "no haya querido ir en confluencia" y que la unidad "no se impone, es algo que es deseable, el mejor camino posible".

Carrasco ha afirmado que la última propuesta que se hizo a Izquierda Unida fue en enero y que fue la propia IU "quien la rechazó". Por tanto, "no tenemos nada más que añadir. Es totalmente legítimo que se hayan negado a aceptar el 33% de las listas en posición de salida. Sólo esperamos que no intenten ahora echar balones fuera y que sean ellos mismos los que ofrezcan las explicaciones oportunas".

El secretario de organización de Podemos Región de Murcia ha insistido en que el objetivo es "claro e inequívoco" y pasa por "lograr contribuir a una mayoría progresista y de cambio para echar al PP. Es el único objetivo y ahí pondremos todos nuestros esfuerzos".