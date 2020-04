Podemos: "La Región no puede permitirse unos presupuestos que contienen recortes en Sanidad"

CARTAGENA (MURCIA), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha planteado la retirada del proyecto de presupuestos de la Región de Murcia, realizado "en un escenario diferente, previo a esta crisis", ya que "si ya era poco esperanzador ver cómo el gobierno autonómico pretendía recortar en Sanidad Pública y servicios básicos para los colectivos más vulnerables, hoy no tiene ningún sentido".

La diputada ha asegurado "no comprender el empecinamiento del ejecutivo regional" en aprobar sin modificaciones las cuentas que presentó en enero, cuando "todos somos conscientes de que la situación ha cambiado, y que los ingresos previstos y las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos no son las mismas" tras la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, declaró este jueves en rueda de prensa que era urgente la aprobación de los presupuestos, algo que en opinión de Podemos Región de Murcia "no es realista, a no ser que lo que se pretenda sea pasar un trámite y después no poder cumplir con ninguno de los objetivos que se marcan".

Marín ha mostrado su convencimiento de que "las prioridades no pueden ser las mismas hoy que en enero", además de señalar que "no se está dialogando con absolutamente nadie, sino que lo que se quiere hacer es sacar adelante unas cuentas que recogen privatizaciones y recortes que solo benefician a la red clientelar del Partido Popular y Ciudadanos, pero que dejan fuera a todos los sectores que se van a ver afectados por la crisis económica".

Para la portavoz, "si algo está dejando claro esta crisis es la necesidad de contar con una Sanidad Pública fuerte", ya que "esa es la única garantía que tenemos las ciudadanas y ciudadanos de que nuestra salud está por encima de cualquier otra consideración".

La portavoz ha mostrado su "estupefacción" ante un Gobierno que no ha planteado "ni un solo cambio en la gestión de las residencias de la tercera edad, cuando estamos viendo que el modelo no es precisamente el más adecuado", además de que "pretendan mantener recortes en 30 millones de euros en material sanitario y 27,5 millones en farmacia hospitalaria, por poner un ejemplo".

Además, la diputada de Podemos ha asegurado que "todos sabemos que la previsión de creación de empleo ya no es la misma que en enero. Si entonces nos parecía que el Gobierno Regional estaba planteando un crecimiento por encima del que realmente iba a producirse, hoy es completamente absurdo no asumir que tenemos por delante meses muy duros en todo el plano internacional, y por lo tanto, necesitamos que los trabajadores y trabajadoras tengan alguna garantía de que el Gobierno Regional no va a los va a dejar tirados, sin ningún tipo de red de seguridad".

Frente a esta actitud, Marín ha puesto de ejemplo "el escudo social que en cada Consejo de Ministros está aprobando y ampliando el Gobierno de España, que sí está demostrando preocuparse por los más vulnerables", mientras que el Gobierno Regional "persiste en un proyecto que de ningún modo van a poder cumplir, y que además recorta en servicios que van a ser básicos para paliar la situación y que contienen, por ejemplo un gasto de más de 100.000 euros en potenciar actividades como la caza". "¿Es esa hoy la prioridad de gasto de nuestra Región? ¿Es eso lo urgente?", se ha preguntado.

Marín ha apostado por "no dejarse aconsejar por las prisas" y establecer un diálogo con todos los grupos de la cámara autonómica para "sacar adelante unos presupuestos sociales, que amplíen el gasto en Sanidad Pública y que creen un escudo social semejante al que está planteando el Gobierno de España para dar respuesta al que sin duda es uno del desafío más importante de nuestro tiempo".

"Somos conscientes de que esta situación ha cogido a todos los gobiernos por sorpresa, pero no entendemos estas prisas, ni la ceguera del Gobierno Regional negándose a asumir cambios e ideas que podamos aportar colectivamente, tanto el resto de grupos, como los colectivos de los sectores a los que más duramente va a golpear la crisis sanitaria, económica, social y laboral que tenemos por delante", ha asegurado la portavoz.

Así, se ha mostrado dispuesta a "colaborar con el Gobierno regional, si éste rectifica y acepta de una vez una realidad de la que todo el mundo es consciente". Como ejemplo, Marín se ha referido a las declaraciones del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Murcia, cuyo gobierno componen los mismos partidos que el ejecutivo autonómico y que ayer ya "aceptó que los presupuestos que habían presentado han caducado por la propia realidad que nos golpea, y ha planteado su retirada y la redacción de un nuevo proyecto".

La portavoz de Podemos en la Asamblea ha lamentado que el Gobierno Regional esté "más centrado en tratar de desgastar en cada comparecencia pública al Gobierno de España, en lugar de ponerse a colaborar, como le está exigiendo la ciudadanía".

Así, ha recordado a López Miras que "su labor no es la de hacer oposición, sino la de Gobernar y trabajar por el bienestar de los murcianos y murcianas, algo que parece haber olvidado estos días" y ha reclamado "mayor responsabilidad y realismo, en lugar de escurrir el bulto y pasarse el día culpando al de arriba".