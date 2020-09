Podemos tacha de irresponsable a Rebeca Pérez "por recurrir de nuevo al argumento del 8M para defender su mala gestión"

MURCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde el grupo municipal Podemos en el Ayuntamiento de Murcia se han mostrado bastante sorprendidos ante el despliegue de actividades que desde la concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud se había programado para este domingo en la Gran Vía de Murcia.

"Solo han reculado por las críticas recibidas, no por un verdadero compromiso de frenar los contagios en el municipio. El problema es que tampoco reconocen su error y tiran de argumentos infantiles y populistas para defenderse ante una mala gestión", afirman.

Por otro lado, tacha de "irresponsable" a la concejala Rebeca Pérez por "recurrir de nuevo a culpabilizar al 8M de los contagios para esconder su mala gestión ante el evento de este fin de semana".

Y es que, mientras desde la consejería de Salud piden prudencia y 'autoconfinamientos' para tratar de frenar la alta tasa de contagio que está sufriendo la Región de Murcia, la concejalía de Movilidad Sostenible programaba para este domingo en la Gran Vía una serie de actividades que, previsiblemente, convocarían a un gran número de asistentes.

Desde Podemos se han sumado a las críticas y a las peticiones de suspensión de este evento por el riesgo que suponía debido al grave incremento de contagios que está viviendo la Región de Murcia. Ante las críticas, el Ayuntamiento de Murcia no ha tenido más remedio que suspender las actividades.

"Lo hacen porque se les ha dicho que no pueden hacerlo, no porque realmente actúen con responsabilidad y conocimiento de la grave situación que estamos viviendo en el municipio y el resto de la Región", ha declarado el portavoz del grupo municipal, Ginés Ruiz Maciá.

Desde Podemos no entienden la irresponsabilidad del equipo de gobierno de Ballesta "que no duda en programar todo tipo de actos estéticos y de autobombo mientras se limitan los conciertos, los teatros aún no se han reabierto, los bares y restaurantes tienen fuertes restricciones y los centros escolares sufren la semipresencialidad dictada por la consejería de Educación". Para el portavoz del grupo "está claro que no escuchan ni a su propio consejero ya que han desoído todas sus recomendaciones, solo quieren fotos".

El colmo de esta situación, a juicio de los dos concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, ha sido el argumentario con el que la concejala Rebeca Pérez se ha defendido de las críticas.

"Volver a recurrir al 8M es pueril, además de estúpido, aunque propio de quien es incapaz de gestionar una situación como la que estamos afrontando, y tiene que refugiarse en chascarrillos de barra de bar (cerradas, por cierto) para ocultar su inoperancia", subrayan.

Ruiz Maciá ha asegurado que si el gobierno de Ballesta "persiste en este tipo de medidas irresponsables y perjudiciales para la población nos tendrán en frente". Además, ha añadido que "no vamos a consentir que se exponga a los murcianos y murcianas al peligro, mientras en otros ámbitos se están cumpliendo fuertes restricciones, con ingentes campañas de concienciación a la sociedad, ellos actúan como si nada pasara, como si la pandemia no fuera con ellos".

Para Podemos, este capítulo del gobierno de Ballesta es uno más de "la lista de despropósitos por los que pasará a la historia un ejecutivo local irresponsable, que solo se preocupa por cuatro calles de la ciudad y que vive de las luces y las fotos, pero que no se sienta ni un minuto para pensar que es lo más adecuado para mejorar la vida de los murcianos y murcianas".