La poeta Blanca Sánchez Galiano saca del cajón sus plaquettes poéticas para su recital de este lunes en el Café El Sur

La poeta Blanca Sánchez Galiano recitando en el Café El Sur - ALBERTO CARIDE/LUNES LITERARIOS

MURCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La poeta Blanca Sánchez Galiano sacará por fin del cajón sus numerosas plaquettes poéticas, que aún permanecen inéditas, para ofrecer un recital este lunes, a partir de las 21.00 horas, en el ciclo de los 'Lunes Literarios' que acoge el Café El Sur de Murcia.

Sánchez Galiano es "poeta, bibliotecaria y disléxica" y afirma que trabaja en bibliotecas "con fe en su función social y de resistencia frente a la deshumanización". Ha participado en micros abiertos de Ítaca y en los 'Lunes Literarios', en el recital colectivo 'Aristas familiares' (en la Librería Traperos) y organizó con éxito el recital colectivo y micro abierto 'Violencias contra la mujer'.

Su obra poética, la mayoría aún sin publicar, está formada por un conjunto de plaquettes "a modo de amigos imaginarios" como 'ArteInsanía', 'AlasPalabras', 'Material Friable'; 'Resistencia Horizontal contra los Agentes de la Verticalidad: cuaderno de bitácora y guía de campo', 'Escozores y Dolores del Miembro Fantasma', 'Boceto de' y una plaquette 'ad hoc' que presentará este lunes el Café El Sur.