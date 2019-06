Policía Local de Cartagena vigila la instalación de hogueras y la venta de petardos de cara a la Noche de San Juan

Publicado 21/06/2019 18:03:45 CET

CARTAGENA (MURCIA), 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cartagena vigilará la instalación de hogueras y la venta de petardos de cara a la Noche de San Juan que se celebra este domingo.

Por un lado, los agentes han empezado a visitar y controlar los establecimientos en los que se venden petardos, a fin de comprobar que disponen de la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno, que los productos están homologados, no se venden a menores sin acompañante y se almacenan con la debidas condiciones de seguridad.

Por otro lado, los policías locales también han empezado a dar cuenta de las hogueras que se están instalando en sus zonas de servicio, especialmente aquellas que pudiesen suponer un riesgo por su cercanía a edificios, plazas o mobiliario urbano, comunicándolo con carácter de urgencia al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil.

La labor se intensificará especialmente durante el fin de semana, cuando los Bomberos inspeccionarán cada una de estas ubicaciones y procederán, en caso necesario, a la retirada o reducción de aquellas hogueras que entrañen riesgo. Para ello contarán durante todo el domingo con una pala y un camión de la brigadas municipales de Infraestructuras.

RECOMENDACIONES PARA LA NOCHE DE SAN JUAN

Los Bomberos han recordado una serie de recomendaciones con vistas a la Noche de San Juan, como que las hogueras no se realicen en zonas arboladas, ni a menos de 500 metros de ellas. Tampoco se podrán instalar a menos de 15 metros de fachadas, vehículos aparcados, arbolado, mobiliario urbano - bancos, farolas, papeleras -, líneas eléctricas ni telefónicas.

Para evitar sobresaltos, se recomienda mantener alrededor de la hoguera un radio de 15 metros sin vegetación ni materiales combustibles.

Las fogatas tampoco podrán bloquear el paso a los vehículos de emergencias.

Como medida de prevención, las hogueras no se podrán instalar en calles empedradas o asfaltadas. Si se obtuviese un permiso municipal de forma excepcional, se tendrá que extender una capa de arena bajo la hoguera con un grosor mínimo de 10 centímetros y un radio de 2 metros mayor que la misma. La hoguera adecuada debe medir un máximo de 4 metros de altura.

El fuego no debe encenderse con líquidos inflamables. Tampoco deben arrojarse bidones ni espráis para evitar el riesgo de explosión. Para proteger el medio ambiente, no se deben quemar neumáticos ni plásticos, ya que su quema puede provocar altos niveles de contaminación en la atmósfera. Para su correcto apagado, las hogueras deben apagarse con agua o tierra. Es conveniente asegurarse de que el fuego no se pueda expandir o reavivar.

El Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena también establece pautas para el correcto uso de petardos y cohetes. Se recomienda no ponerlos cerca de la cara o el cuerpo, no tirarlos hacia nadie, ni introducirlos en ladrillos o botellas.

En el caso de que se sufra una quemadura, hay que aplicar agua fresca durante 2 ó 3 minutos en la zona afectada, cubrirla con una gasa o trapo limpio e ir a un centro sanitario. Desde Protección Civil, aseguran que es importante no aplicar pomadas ni cremas y que no se arranquen los restos de ropa que hayan podido quedar pegados a la parte quemada. Ante cualquier caso de emergencia, está disponible el teléfono de emergencias 112.