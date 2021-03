La Policía Local de Lorca interpone 132 denuncias por incumplir las medidas frente al Covid la semana pasada

La mayoría de las sanciones se deben a no respetar el toque de queda, no usar de manera correcta la mascarilla o superar el aforo

LORCA (MURCIA), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha hecho balance las actuaciones preventivas y operativas realizadas por parte de la Policía Local la semana pasada, entre el 8 y el 14 de marzo, para el correcto cumplimiento de las medidas para contener la propagación del coronavirus.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que, a través de los trabajos de control y vigilancia, se han interpuesto un total de 132 denuncias (72 de ellas registradas durante el pasado fin de semana). Entre las denuncias de la semana pasada destacan 34 por no respetar el toque de queda (siete durante el fin de semana); 33 por incumplimiento del uso obligatorio de mascarillas (20 de ellas durante el fin de semana); y 21 por no cumplir con el aforo de locales, permitir consumición en barra y no respetar el horario de cierre (todas de ellas en fin de semana).

Asimismo, se interpusieron 14 por exceso de ocupantes en vehículos (siete en fin de semana); 12 por infracción de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana (cinco durante el fin de semana); 10 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (cinco en fin de semana; siete por incumplimiento de confinamiento (todas en fin de semana) y una última por consumo de alcohol o fumar en la vía pública sin guardar la distancia obligatoria de seguridad.

Ruiz Guillén ha detallado que esta pasada semana se ha registrado un aumento generalizado las diferentes infracciones, después del descenso de la semana pasada, han aumentado de 27 a 34 los incumplimientos de confinamiento; de 15 a 33 los referentes al uso obligatorio de la mascarilla; de 5 a 14 las infracciones por exceso de ocupantes en vehículos y han pasado de 4 a 12 las infracciones referentes a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana en esta última semana.

Ha añadido que los servicios de la Policía Local de Lorca realizaron durante la última semana un total de 52 controles, con un total de 213 personas identificadas y 368 vehículos controlados. Además de las 20 denuncias que han sido remitidas a la Jefatura Provincial de Tráfico (13 más que la semana anterior) y las seis personas que han resultado detenidas, dos de ellas durante el fin de semana, según el concejal.

El edil de Seguridad Ciudadana ha detallado que 20 personas fueron sancionadas mientras se encontraban en el interior de un local junto a unas pistas deportivas por lo que se levantó acta y ha insistido en que "no podemos relajarnos ni bajar la guardia en el cumplimiento de las medidas sanitarias, que no podemos olvidar que siguen vigentes y que son obligatorias".

"Sobre todo, hemos notado cierta relajación en el uso obligatorio de las mascarillas y no respetar el toque de queda, que recordamos está establecido entre las 22.00 y las 6.00 horas", ha añadido.

Ruiz Guillén ha añadido que "los controles de tráfico han sido efectivos ya que en muchos de los casos se ha podido comprobar que los conductores no portaban toda la documentación en regla de sus vehículos, algo en lo que insistimos para evitar sanciones.

Por último, ha resaltado "la labor fundamental de la Policía Local de Lorca que está velando por el correcto cumplimiento de las medidas para luchar contra la propagación del coronavirus, así como otras cuestiones y evitar que se produzcan relajamientos entre la ciudadanía".