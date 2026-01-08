La Policía Local de Las Torres de Cotillas evita un doble intento de ocupación en una vivienda

Puerta precintada - AYUNTAMIENTO DE LAS TORRES DE COTILLAS

LAS TORRES DE COTILLAS (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Las Torres de Cotillas ha evitado un doble intento de ocupación ilegal en una vivienda del municipio gracias a la actuación de los agentes y a la colaboración ciudadana, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El primer aviso lo dio una empresa de seguridad, que alertó de un posible acceso irregular al inmueble. Una patrulla se desplazó al lugar y comprobó que alguien había causado daños en la vivienda y que había intentado retirar la puerta 'antiokupa' instalada, aunque no se localizó a ninguna persona en el interior.

Poco después, la Policía Local recibió un segundo aviso por un nuevo intento de ocupación en el mismo domicilio. Esta vez, los agentes hallaron a una persona, a la que instaron a abandonar el domicilio inmediatamente.

"La seguridad es una prioridad para este equipo de Gobierno y hechos como este ponen de manifiesto que la coordinación entre ciudadanía y Policía Local permite actuar con rapidez y eficacia", ha destacado el alcalde, Pedro José Noguera.

Por su parte, el edil de Seguridad Ciudadana, Pablo Alberto Ruiz, ha comentado que "la rápida respuesta de nuestros agentes ha sido clave para evitar una situación que genera mucha preocupación entre los vecinos y ante la que actuamos con tolerancia cero".