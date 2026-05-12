La Policía Nacional desarrolla un dispositivo contra el cultivo de marihuana en Lo Campano (Cartagena)

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CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional está desarrollando desde primera hora de este martes un dispositivo contra el cultivo y tráfico de marihuana en el barrio de Lo Campano, en Cartagena, según ha informado el Cuerpo.

La operación tiene lugar en la calle Orotava e incluye diversos registros domiciliarios en inmuebles presuntamente destinados al cultivo de estas sustancias.

En el despliegue participan diversas unidades adscritas a la Comisaría de Cartagena, entre las que se encuentran Policía Judicial, Policía Científica y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Asimismo, el operativo cuenta con el apoyo de medios aéreos coordinados por la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.