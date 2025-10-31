La Policía Nacional detiene a un hombre por causar daños en siete peluquerías de Alcantarilla (Murcia)

ALCANTARILLA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por, presuntamente, causar daños en la puerta de acceso de al menos siete peluquerías de Alcantarilla (Murcia), en dos de ellas de forma reiterada, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los agentes tuvieron conocimiento de que entre el 6 y el 10 de octubre una persona había inutilizado las cerraduras de cinco peluquerías tras colocar pegamento industrial dentro, lo que impidió que los locales pudieran abrir en su horario habitual al público.

Entre los días 23 y 27 del mismo mes, otras cuatro peluquerías volvían a ser objeto de daños, dos de ellas por segunda vez, con el mismo 'modus operandi'.

La investigación, las imágenes recopiladas de las cámaras de seguridad de la zona y las declaraciones de los testigos condujeron a los agentes hasta un varón como posible autor de los daños. Al arrestado se le atribuye la presunta autoría de nueve delitos de daños y otros tantos de coacciones.