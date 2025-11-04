Policía Nacional detiene a un individuo por hacerse con un expositor de joyas valorado en 8.000 euros

Sucesos.- Policía Nacional sorprende a un individuo en el interior de una vivienda en Puente Tocinos (Murcia) - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un individuo por hacerse con un expositor que contenía gran cantidad de joyas valoradas en unos 8.000 euros, en un establecimiento situado en el centro de la ciudad de Murcia.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de octubre, cuando se recibió aviso en la Sala Cimacc 091 de la Policía Nacional en el que se informaba que un ciudadano estaba siguiendo a un hombre que acababa de sustraer un expositor de joyas, el cual se encontraba muy agresivo amenazando tanto a él, como a la propietaria de la tienda y otros viandantes.

Varias patrullas de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de búsqueda con las características aportadas del presunto autor y dirección de huida localizando a escasos metros del Banco de España a una persona que coincidía plenamente con la datos aportados.

Al percatarse éste de la presencia policial salió huyendo a la carrera siendo interceptado a los pocos metros, momento en el que comenzó un forcejeo con los agentes intentando huir, siendo finalmente detenido, recuperando la totalidad de los efectos sustraídos.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.