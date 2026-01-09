La Policía Nacional rescata a una monja en un incendio en el convento de las Clarisas de Lorca (Murcia)

Lugar donde se produjo el incendio, en la planta baja del convenio de las Clarisas - POLICÍA NACIONAL

LORCA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional rescató a una monja de avanzada de edad y en silla de ruedas que no podía salir de su habitación en un incendio fortuito ocurrido en el convento de las Clarisas de Lorca (Murcia), según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar sobre la 1.30 horas del pasado 4 de enero, cuando efectivos policiales fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para que acudieran al convento porque se estaba produciendo un incendio.

Uno de los indicativos localizó el foco del fuego en la planta baja del inmueble, donde había mucho humo y llamas, que intentó sofocar con el extintor del vehículo policial. De manera simultánea, otros dos agentes accedieron a la primera planta, donde localizaron a la mujer, que pusieron a salvo en una zona segura.

La rápida actuación policial permitió controlar la situación hasta la llegada de servicios de bomberos, quienes realizaron labores de ventilación del inmueble y comprobaron que el fuego solo había producido daños materiales.