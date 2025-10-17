Política Social apuesta por un Ingreso Mínimo Vital que incentive el empleo

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante su participación en la Jornada ‘Rentas mínimas contra la pobreza’, organizada por la EAPN y el CES - CARM

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad apuesta por una reforma integral del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que aumente la probabilidad de trabajar de los beneficiarios tras las cifras del último estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, que señalan que ésta disminuye un 12 por ciento entre los perceptores de esta prestación, y hasta el 20 por ciento, en el caso de prestaciones más altas como las recibidas por hogares monoparentales, o entre los más jóvenes.

El informe destaca que desincentiva el empleo por lo que la Comunidad considera necesario modificarlo.

Al respecto, la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha exigido "una revisión completa del diseño del Ingreso Mínimo Vital, que introduzca elementos que fomenten la incorporación al mercado laboral, y que solucione otras carencias del sistema actual como los problemas en la actualización de los datos fiscales, que se están incluyendo desfasados", según informaron fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

Así lo ha destacado hoy en la inauguración de la Jornada 'Rentas mínimas contra la pobreza', organizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) y por el Consejo Económico y Social (CES), celebrada en Murcia.

Ruiz ha añadido que "no es una herramienta válida para luchar contra la pobreza, ya que está contribuyendo a cronificarla, y a esto se suma el lastre, en este sentido, propiciado porque no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado, con el parón en la inversión que supone la ausencia de cuentas públicas, tal y como señala la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en su último informe".

En éste, destaca que la Región de Murcia es la quinta comunidad donde más ha crecido el presupuesto en servicios sociales en los últimos cinco años, casi 13 puntos más que la media nacional.

El incremento del IPC "ha generado en los últimos diez años una mayor pérdida de poder adquisitivo en las familias más necesitadas, y las medidas adoptadas por el Gobierno central no han conseguido dar respuesta a esta curva ascendente", han añadido.

PROGRAMAS DE EMPLEABILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO

Por su parte, la Comunidad ha impulsado diferentes programas de empleabilidad dirigidos a combatir la pobreza. Desde el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) se han puesto en marcha programas de activación social y sociolaborales, con una inversión superior a los 11 millones de euros durante el último año, entre los que destacan los de activación de la empleabilidad en jóvenes vulnerables, que han permitido atender a unas 3.500 personas.

También se ha impulsado el programa APIS, para la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social, o el proyecto PERSONAS, dirigido a activar la empleabilidad mediante la implicación de administraciones, entidades sociales y empresas.

A éstos, hay que añadir el programa ACCEDER, desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano, con 530 beneficiarios en 2025, y el Plan de Desarrollo Gitano, implementado por 14 corporaciones de la Región, que ha permitido activar este año proyectos integrales de inclusión y mejora de la condiciones de vida de la población gitana.

RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN

La Renta Básica de Inserción, a diferencia del Ingreso Mínimo Vital, incluye medidas educativas, formativas y de orientación laboral personalizadas, adaptadas a las necesidades de cada beneficiario, a fin de promover su autonomía personal y su plena participación en la sociedad. El IMV y la Renta Básica de Inserción son prestaciones complementarias dentro de un mismo sistema de protección.

Desde 2007 la Renta Básica de Inserción se ha constituido como un pilar fundamental para atender a las personas en situación de exclusión, y un instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades. En lo que llevamos de año, 1.037 personas han solicitado esta prestación, una cifra que se duplica en el total registrado a 31 de diciembre de 2024. De éstas, 223 la complementan con el Ingreso Mínimo Vital.

ESTRATEGIA REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

El Gobierno regional, en colaboración con las entidades sociales, y los principales agentes implicados en la erradicación de la pobreza, y después de un trabajo conjunto durante los últimos meses, ha diseñado la I Estrategia regional de Lucha contra la Pobreza, que se presentará este mes en la Comisión rectora.

Se trata de una hoja de ruta con un diagnóstico de la situación actual y una batería de medidas dirigidas atender a los más vulnerables, entre las que se encuentra la cobertura de los ingresos económicos suficientes para atender las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza.

También contempla el refuerzo de los sistemas de atención primaria, actuaciones para la reincorporación al sistema educativo, el programa de empleo para colectivos vulnerables, así como medidas para proteger y facilitar el acceso a la vivienda.