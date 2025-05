Política Social rechaza la propuesta de reparto de menores migrantes y denuncia "manipulación de datos del Ministerio"

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha rechazado este miércoles la propuesta de distribución de menores migrantes no acompañados presentada por el Ministerio de Infancia y Juventud "por falta de rigor, por no adaptarse a la realidad de las comunidades autónomas y por estar hecha con datos manipulados", según han informado fuentes del ejecutivo regional en una nota de prensa.

Así lo ha indicado la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, quien ha insistido en la Comisión Sectorial en que la Región de Murcia "no tiene capacidad para acoger a más menores migrantes" y ha afirmado que "los datos que ha proporcionado hoy el Ministerio han sido tratados según el interés del Ejecutivo central, ya que son una sucesión de datos erróneos y en ningún momento recogen cuál sería el reparto real de menores migrantes que correspondería a cada comunidad".

En este sentido, Lozano ha destacado que la tabla que ha distribuido el Ministerio "recoge la supuesta capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes, pero tomando la información como el Ministerio ha creído conveniente para así imponer su modelo de reubicación de menores, filtrando datos erróneos y mezclados". "Es decir, en el caso de algunas comunidades, el Ministerio ha utilizado datos acumulados del registro de menores no acompañados de 2024 y, en el caso de otras, han utilizado el pico máximo de menores acogidos en un día determinado de ese mismo año", ha explicado la directora general.

Así, ha añadido que "el propio Gobierno central ha admitido durante la Comisión que los datos que se han presentado eran erróneos".

Por ello, el Gobierno regional "cuestiona la fiabilidad de los datos que maneja el Ministerio para hacer la distribución de menores" y califica de "absoluta incompetencia la gestión del Ejecutivo central para abordar la crisis migratoria y ofrecer seguridad y bienestar a los menores migrantes que llegan desprotegidos a España".

Además, la directora general de Familias, Infancia y Conciliación ha solicitado al Ejecutivo central que "aclare y explique de dónde salen los números y cómo están utilizando los datos que solicitaron a las comunidades. Unos datos que la Región de Murcia puso a disposición del Ministerio en el tiempo establecido, acerca de la sobreocupación de sus recursos y de la continua acogida de menores migrantes que está teniendo la Región, por diferentes vías de entrada: tierra, mar y aire. Estas aclaraciones ya se solicitaron por escrito por parte de la Consejería de Política Social y nunca se ha obtenido respuesta por parte del Ministerio", según la directora general.

Asimismo, "ante la insistencia del Ministerio de establecer plazas específicas exclusivas para menores no acompañados", la directora general ha vuelto a incidir en que la Región de Murcia "no dispone de centros específicos para menores migrantes no acompañados porque, para el Gobierno regional, extranjeros o no, todos son menores que necesitan protección".

El Gobierno regional muestra su "disconformidad" con que el Ministerio "obligue a la Región de Murcia a abrir más recursos para la atención de menores migrantes cuando no hay más capacidad" y pide "diálogo, transparencia y no imposición", han concluido.