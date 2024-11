Política Social ha tramitado 438 expedientes de menores no acompañados desde octubre de 2023

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha informado de que su Consejería ha tramitado 438 expedientes de menores no acompañados desde octubre de 2023. Esta información la ha aportado en respuesta a una interpelación de VOX en la Asamblea Regional en la que este partido se interesaba por los expedientes de acogimiento de menores no acompañados durante el año 2024.

La diputada de VOX Virginia Martínez, que ha recordado las palabras de la consejera hace meses cuando decía que los recursos en la Región "están saturados y en situación de colapso", ha señalado que López Miras gobierna en la Región "porque firmó un pacto donde se comprometió a luchar contra las mafias de la inmigración ilegal" y ha señalado que en la Región se podría cumplir con un artículo de la ley en el ue se indica que "se pueden hacer gestiones de repatriación para los menores no acompañados".

A esto la consejera de Política Social ha respondido que "todos los expedientes se informan como dación de cuentas en el Consejo de Gobierno" y que VOX antes asistía también a los Consejos de Gobierno, antes de romper el acuerdo con el PP. Además, ha señalado que "la acogida que hacemos a los menores que se encuentran en la Región responde a un cumplimiento legal. Tenemos el deber legal de acoger a los menores no acompañados que llegan a la Región, más importante que la ley es la solidaridad con los que lo están pasando mal", ha dicho recordando que su función al frente de la Consejería es encargarse de atender a los menores que están en esta Región y darles un futuro.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, también ha tenido que responder a una interpelación del PSOE sobre el retraso en la puesta en marcha del Plan Regional de Servicios Sociales, del Mapa de Servicios Sociales y de la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios Sociales.

La socialista Toñi Abenza aprovechaba la interpelación para recordar a la consejera que se lleva esperando el plan dos décadas y que este derivaba de una ley de 2003. A esto la consejera le contestaba que "el Plan ya está concluido" y que, además, cuenta con el respaldo de las organizaciones del Tercer Sector. Además, ha apuntado que contiene 21 líneas estratégicas, cuenta con 7 ejes de actuación y más de 200 medidas estratégicas.

Asimismo, durante su intervención, Ruiz ha aclarado que el Plan es una "herramienta para ordenar todo lo que se está haciendo en la Región" en este sentido y que sirve para "planificar y realizar un calendario" de las acciones a llevar a cabo.

También en materia de Asuntos Sociales se ha enfocado la interpelación del PP en la que se ha inquirido a la consejera sobre el convenio de colaboración de la Fundación La Caixa para el desarrollo de la atención a personas mayores en los Centros Sociales dependientes del Instituto Murciano de Acción Social. En este sentido, Ruiz ha explicado que el convenio es "un perfecto complemento a toda la programación que desarrollan los centros sociales de mayores del IMAS". En ese sentido se ha referido a talleres formativos y actividades culturales para mejorar la vida de estas personas.

Tal y como ha recordado la consejera durante la interpelación, más del 80% del presupuesto de este año, "se ha destinado a la Salud, Educación y Políticas Sociales y una parte muy importante de las Políticas Sociales se ha destinado a mejorar los recursos y equipamientos para personas mayores". Ruiz ha destacado, por tanto, servicios como el de Teleasistencia, "que ha experimentado un aumento del 70% de usuarios desde que se implantó su gratuidad". De ahí que se beneficien este año de este servicio más de 12.400 personas, "es una teleasistencia digitalizada", ha recalcado.

Por otro lado, Podemos ha formulado una interpelación dirigida al consejero de Fomento sobre las razones por las que se dejó desierta la licitación del contrato de redacción del Plan de Ordenación Territorial para la prevención del riesgo de inundación en la Región de Murcia (POTPRI). El diputado de Podemos Víctor Egío acusaba al Gobierno regional de "no haber tenido tiempo en 5 años de impulsar ese Plan de Ordenación Territorial para la prevención de las inundaciones".

En ese sentido, el consejero argumentaba que el plan se sacó a licitación en 2021, pero que no fue posible su adjudicación debido a razones técnicas. "No se pudo acreditar la solvencia profesional requerida para su redacción", ha dicho señalando que la empresa que pasó la primera fase de contratación "no disponía de los profesionales y técnicos que se solicitaban en el pliego para la redacción del mismo", aludiendo a un equipo multidisciplinar compuesto por arquitectos e ingenieros de Caminos, entre otros.