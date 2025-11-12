El Portal de la Transparencia publica la consulta que inicia el trámite del proyecto de ley de Vivienda Asequible

MURCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Portal de la Transparencia ha publicado hoy la consulta pública que marca el inicio del trámite del proyecto de ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, anunciado la semana pasada por el presidente de la Región, Fernando López Miras.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha destacado que "el Gobierno regional promueve esta normativa para atender a la emergencia residencial de jóvenes y familias de la Región de Murcia, cuyo plazo de presentación de aportaciones será de siete días, por su carácter de urgencia", según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

"El bloqueo de los grupos de la oposición ha dejado sin efecto las medidas urgentes con las que pretendíamos transformar solares por hogares, pero no impedirá que sigamos trabajando en defensa del interés general y creando nuevas oportunidades y medidas para mejorar el acceso al hogar en la Región de Murcia", ha destacado García Montoro.

Así, ha animado a los grupos de la oposición a "abandonar el boicot y apostar por el diálogo en favor de los intereses de los ciudadanos de la Región" y ha insistido en que "la norma que propusimos fue fruto de un intenso diálogo con más de una veintena de entidades a las que escuchamos activamente e incorporamos sus propuestas".

INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN

La consulta pública es uno de los instrumentos de participación ciudadana previstos en la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El responsable regional de Fomento ha explicado que, con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, "se habilita una consulta pública, a través del Portal de Transparencia, para recabar la opinión de ciudadanos y organizaciones potencialmente afectadas por la futura norma", regulada por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tras el análisis de las aportaciones recibidas, se valora su inclusión en el texto del anteproyecto de ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia.