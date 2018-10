PP acusa al delegado del Gobierno de "renunciar" a defender los intereses de la Región

Publicado 27/07/2018 13:04:51 CET

MURCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular, Nuria Fuentes, ha criticado este viernes la actitud del delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, quien "ha renunciado" a defender los intereses de la Región de Murcia.

Fuentes considera que "la Región de Murcia no se merece un delegado del Gobierno que claudica ante todo lo que le impone Madrid y renuncia a defender los intereses de los murcianos", y que lo ha hecho "una vez más" con la revisión del modelo de financiación autonómica.

Ha recordado que el cambio del modelo de financiación autonómica ha sido siempre "una exigencia" del PP y que, incluso, ahora "han sido otros presidentes socialistas quienes han enmendado el servilismo de Diego Conesa y ha hecho ver al presidente del Gobierno la necesidad de reformar el sistema actual".

"Esa es la diferencia entre quienes defienden el interés de su región por encima del color de su partido y de políticos como el secretario general de los socialistas murcianos que antepone su interés personal al del millón y medio de murcianos", ha dicho.

La dirigente del PP de la Región ha afirmado que "el PSOE murciano ha cambiado en muy pocos días de opinión" y se ha referido a que "primero critican el aumento del déficit, luego incumplen los acuerdos de la Asamblea Regional donde se acordó sacar adelante una financiación autonómica justa, más tarde consideran una maravilla que la comunidad autónoma pueda generar más déficit y ahora ¿qué van a decir?", se ha preguntado.

"Estamos ante el partido de 'donde dije digo ahora digo Diego Conesa" ha ironizado Fuentes, quien considera "una gran incoherencia que el PSOE vea con buenos ojos ahora lo que durante, estos años, ha criticado con dureza de la gestión económica del PP".

Ha insistido en que Murcia no necesita "más margen para endeudarse", sino "un modelo de financiación justo que no iguales al resto de españoles". "No es de recibo que los murcianos recibamos 180 euros menos que habitante que la media y 891 euros por debajo de la mejor financiada", se ha quejado.

"El Partido Popular, antes y ahora más que nunca con este nuevo partido, no va a permitir que sigamos infrafinanciados y que los murcianos tengan lo que les corresponde por derecho propio", ha aseverado Nuria Fuentes quien ha añadido que "no vamos a renunciar a tener los servicios públicos que nos corresponden".