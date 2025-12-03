PP acusa a Lucas de "ningunear" a la Asamblea al "negarse" a explicar "por qué dejó a 100.000 vecinos sin agua 15 días"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado - ASAMBLEA REGIONAL - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Joaquín Segado, ha denunciado que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, "huye, ningunea a la Asamblea y se niega a explicar por qué dejó a 100.000 vecinos sin agua potable 15 días", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Segado ha reaccionado así al conocer que Lucas "no va a comparecer" este viernes en la Cámara autonómica para informar sobre su gestión de las incidencias de la dana 'Alice'.

Así, el dirigente 'popular' ha retado a Lucas, al que ha definido como "el delegado de Pedro Sánchez" en la comunidad, a que, "si de verdad quiere comparecer ante la sede de la soberanía del pueblo de la Región de Murcia ponga fecha y hora" porque "le estaremos esperando".

"El señor Lucas vuelve a exhibir su cobardía política y demuestra que no está a la altura del cargo que ostenta", ha señalado Segado, que ha denunciado que "en pleno siglo XXI y durante dos semanas, beber agua o ducharse se convirtió en un lujo en los municipios ribereños y pedanías de Murcia".

El portavoz del PP en la Asamblea ha indicado que "mes y medio después, los responsables técnicos y políticos no han sido capaces de dar una sola explicación", y ha insistido en que "el máximo responsable político en la Región de esa incidencia impropia de un país desarrollado es Francisco Lucas como delegado del Gobierno".

"Por eso solicitamos su comparecencia en la Asamblea para que nos explique qué ha sucedido y, sobre todo, qué está haciendo para que no vuelva a ocurrir si mañana tenemos un nuevo episodio de lluvias de similares características", ha explicado.

"Sin embargo, el señor Lucas, en lugar de aprovechar una oportunidad maravillosa para explicarse, ha preferido eludir su responsabilidad y salir corriendo", ha agregado Segado.

Segado ha lamentado que "ese es su 'modus operandi' como delegado del Gobierno cada vez que hay problemas: no dar la cara y desaparecer", y ha precisado que Lucas "no ha visitado ni una sola vez los municipios que se vieron afectados, y un delegado que ni aparece ni actúa es un delegado que no sirve para proteger a nadie".

Del mismo modo, ha comentado que "su absoluto desprecio a la Cámara que representa a los ciudadanos de la Región revela que sus constantes apelaciones a la colaboración y la lealtad institucional no son más que engaños y postureos típicamente sanchistas".

En ese sentido, ha aseverado que "el mismo día que tomó posesión como delegado del Gobierno hizo un llamamiento al 'diálogo y a la lealtad institucional', y lo viene haciendo desde entonces en numerosas ocasiones".

Según Segado, "sin embargo, ahora que se le da la oportunidad de colaborar y dar explicaciones, de defender su postura ante la Asamblea, se esconde al más puro estilo de su jefe Sánchez. Ni siquiera tuvo a bien aparecer por la Asamblea durante debates tan importantes como los de los Presupuestos y del Estado de la Región".

"Los asuntos de la Región les importa solo en la medida en que pueda utilizarlos para su estrategia de la confrontación y la división, y sus propuestas de pactos no son sinceras ni tienen credibilidad alguna", ha incidido.

"Lucas vuelve a demostrar que para lo único que está en el cargo de delegado del Gobierno es para seguir a pies juntillas las directrices y consignas de su jefe Sánchez, y siempre por encima de los intereses de la Región, en cuya defensa ni colabora ni tiende la mano por mucho que lo proclame de cara a la galería", ha concluido el portavoz del PP.