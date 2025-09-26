El PP acusa al PSOE "de pagar a un 'pseudomedio' de comunicación" para atacar a los 'populares' "con mentiras"

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha denunciado que el PSOE de la Región de Murcia "paga con dinero público a fontaneros y a un pseudomedio de comunicación para atacar con mentiras al Partido Popular de la Región de Murcia".

"Hemos sabido que, al menos desde el año 2022, el PSOE de la Región lleva financiando a una persona para buscar en las cloacas insidias contra cargos del PP y la gestión del Gobierno regional para desprestigiarlo", ha asegurado el vicesecretario del PP.

"Mentiras y falsedades que se vienen divulgando a través de un portal digital que no es más que un panfleto al servicio del PSOE, como se ha descubierto, pagado con dinero público", ha subrayado.

"El secretario general de los socialistas de la Región y delegado de Pedro Sánchez, Francisco Lucas, tiene que explicar qué tareas le han encomendado al fontanero Cobos y a quién se han dedicado a investigar", ha exigido Segado. "También debe aclarar cuánto dinero público han desviado del PSOE para financiar el pseudomedio desde el que han dedicado a atacar al PP con noticias falsas e infundadas, y cuándo montaron esta trama", ha añadido.

"En realidad, todos los que están detrás, los que han firmado los pagos a este fontanero, los que han contratado sus servicios, tienen que dar explicaciones a los ciudadanos", ha incidido Segado.

"Algunos, empezando por el presidente del Gobierno de España, se presentan como víctimas de pseudomedios, en realidad para descalificar a aquellos medios de comunicación que han sacado a la luz toda la corrupción del sanchismo", ha recordado el vicesecretario. "Pues bien, estos son los mismos que han fomentado de verdad esos pseudomedios para mentir y difamar, y, lo que es más grave, financiándolos con dinero público", ha añadido.

"Estamos ante una trama orquestada desde el núcleo del PSOE de la Región de Murcia, unos hechos gravísimos de los que desconocemos su alcance, por los que el delegado de Sánchez y secretario general de los socialistas de la Región debe dar explicaciones de forma inmediata", ha remarcado Segado.

Al hilo, ha recordado unas palabras de Pedro Sánchez, que en una entrevista insistió "en la necesidad de cuidar la democracia frente a los pseudomedios que difaman".

"¿Cuánto dinero público se ha pagado desde el PSOE a ese fontanero para verter insidias sobre el Partido Popular? ¿En concepto de qué se ha abonado ese dinero a ese medio y a esa empresa? ¿Cuántos ayuntamientos con gobiernos del PSOE han aportado también dinero público a ese panfleto que hoy se demuestra que no es más que una herramienta del Partido Socialista para insultar al Partido Popular?", ha preguntado Segado. "Hoy ya es tarde para que el señor Lucas esté dando explicaciones", ha concluido.