El PP acusa a Ribera de "condenar a muerte" el futuro de Murcia con "la estocada final" al trasvase Tajo-Segura

MURCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha acusado este lunes a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de "sentenciar y condenar a muerte" el futuro de esta comunidad autónoma con "la estocada final" al trasvase Tajo-Segura.

Guardiola ha reaccionado así tras participar en el comité de dirección del PP en la Región, que ha estado presidido por su máximo dirigente, Fernando López Miras, y que se ha celebrado unas horas antes de que Ribera presentase el tercer ciclo de planificación hidrológica de las cuencas intercomunitarias para 2022-2027.

La portavoz 'popular' ha señalado que el trasvase es una infraestructura "vital" que, desde su creación en marzo de 1979, ha aportado "prosperidad y riqueza" a la Región de Murcia, tanto en términos de empleo como de producción y desarrollo.

En este sentido, ha reprochado la postura del Gobierno central por actuar de forma "unilateral" y modificar las reglas de explotación del trasvase "sin consensuar nada" con la Región, que es una de las autonomías más afectadas.

"Hablar de aumentar los caudales ecológicos es sentenciar a muerte al Tajo-Segura, a la Región y al agua", ha dicho Guardiola, quien ha puesto de manifiesto que "cualquier modificación de las reglas establecidas es un perjuicio para los agricultores y regantes".

Asimismo, ha afeado al Ejecutivo de la Nación que no haya atendido la petición de la Comunidad para dialogar sobre este asunto, mientras sí se reúne, "en secreto", con los dirigentes de otras comunidades de su mismo signo político, como la Valenciana o Castilla-La Mancha, lo que pone de relieve "el sectarismo del Gobierno de Pedro Sánchez".

Guardiola ha insistido en que el agua "no se puede negociar" ni "traficar", porque es "un derecho de todos los españoles" que está consagrado en el marco del "principio de solidaridad entre comunidades" de la Constitución Española.

Esto, ha añadido, es lo que "siempre" ha defendido el PP a través de diversas iniciativas como la recogida de firmas impulsada en cada uno de los 45 municipios murcianos en contra del cierre del trasvase, que acumula más de 20.000 firmas, según ha concretado el vicesecretario de Participación del partido, Víctor Manuel López.

CONESA, "DE PERFIL"

La política también se ha dirigido al líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, a quien le ha recriminado que se haya puesto "perfil" ante actitudes como el rechazo del PSOE a una propuesta elevada la pasada semana por los 'populares' al Congreso para paralizar el cambio de reglas de explotación.

"Hemos visto cómo Conesa se ha puesto de perfil, ha dado la callada por respuesta y ni siquiera ha sido capaz de defender este derecho que es fundamental para los ciudadanos de la Región", ha dicho la portavoz del PP.

Asimismo, ha criticado al secretario general del PSOE murciano por estar "subordinado a las directrices de Pedro Sánchez" y ser "incapaz" de mostrar que "es murciano antes que socialista".

Guardiola ha insistido en la importancia del trasvase en el desarrollo de la Región de Murcia, y, en este sentido, ha hecho referencia al informe de la Universidad de Murcia (UMU) y el Colegio de Economistas de la Región, que apunta que el cierre del Tajo-Segura supondrá la perdida más de 45.000 empleos y afectará a "más de 100.000 familias".

Además, el estudio señala que "se perderán más de 1.700 millones de euros del PIB regional y más del 60% de la producción agrícola", ha agregado Guardiola, que lo que ha tildado de "inaceptable e intolerable" porque conllevará "poner en riesgo el empleo y la agricultura".

RECHAZO A LOS INDULTOS

La portavoz del PP ha puesto sobre la mesa el rechazo de su partido a los indultos a dirigentes del 'procés'. "Nos han hecho creer que iban a traer la convivencia a España y a los españoles, y nos han tratado de vender que eran indultos cuando son pagos políticos", ha apostillado al respecto.

Así, ha precisado que el objetivo de estos indultos, que supone, en su opinión, "dar un cheque en blanco" al independentismo, es "mantener a Pedro Sánchez en el poder y en la Moncloa dos años más".

Frente a ello, ha recalcado que el PP "no se vende ni le debe nada a nadie más que a los españoles". Al hilo, ha subrayado que su partido "no va acceder ni a presiones ni a chantajes" porque "estamos a favor de la indisoluble unidad de España, de la justicia, la Constitución y la democracia".

Guardiola ha recordado que el PP regional ha diseñado una campaña "en defensa de la unidad de España" al objeto de hacer frente a unos "golpistas" que "se jactaban de estos indultos y hablaban del debilitamiento del estado y de fortalecer la posición como independientes".

"No podemos permitir dar alas a los que quieren partir en dos nuestro país, romper España y dividir la sociedad. No todo vale en política y Pedro Sánchez quiere estar en el poder a cualquier precio. Nosotros decimos no, decimos basta", ha añadido la dirigente 'popular'.