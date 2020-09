El PP acusa a Vélez de convertir Cartagena en un "puerto franco" para la entrada de la inmigración ilegal

MURCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP, Francisco Bernabé, ha manifestado que "la nefasta gestión del Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, ha convertido a Cartagena en el puerto franco de Europa para la entrada de la inmigración ilegal desde el Norte de África".

Para el senador, el hecho de haber permitido que el pesquero argelino lograra alcanzar la costa con casi un centenar de inmigrantes, "es el culmen a la inoperancia de la gestión de Vélez, quien ha pasado de que se le escapen los inmigrantes por doquier, a permitir la entrada de buques extranjeros vulnerando todas las leyes marítimas internacionales".

Tras esta última actuación de Vélez, como la subrayado Bernabé, "se están marcando unos precedentes muy peligrosos y generando un efecto llamada brutal sin precedentes por su desastrosa e irresponsable política migratoria".

Además, el senador ha apuntado que "el delegado del Gobierno ha convertido una situación de crisis inmigratoria en un problema de salud pública, al generar este efecto llamada sobre las mafias de tráfico de personas y convertir a la Región de Murcia en el punto más débil de control de la inmigración ilegal de toda España".

"Vélez no puede seguir escondiéndose y debe dar la cara y responder de sus actuaciones ante la sociedad de la Región", a lo que Bernabé ha anunciado que por el PP se ha pedido la comparecencia del Delegado del Gobierno en Senado para que "ofrezca respuestas claras ante el absoluto descontrol en la llegada de pateras, así como para que dé explicaciones sobre porqué no devolvió a su país al pesquero argelino cuando entró en aguas españolas, pues tenía bandera identificada y lo realizado no está ni autorizado ni justificado bajo ningún concepto".