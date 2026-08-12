El PP asegura que asegura que el nuevo mapa estatal de autobuses dejaría sin parada fija a cuatro enclaves de la Región

Senador del PP por la Región de Murcia Francisco Bernabé - PPRM

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por la Región de Murcia Francisco Bernabé ha asegurado que el nuevo Mapa Concesional del transporte de viajeros por carretera que promueve el Gobierno central prevé dejar sin parada fija de autobús a La Manga del Mar Menor, Cartagena, Alcantarilla y el Aeropuerto Internacional Región de Murcia de Corvera.

Bernabé ha realizado estas declaraciones después de que el Gobierno regional presentara alegaciones al diseño del nuevo mapa concesional del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El senador ha respaldado estas alegaciones y ha registrado una batería de preguntas en el Senado para que sean respondidas por el Ministerio. Según ha afirmado el senador, la propuesta también afectaría al Puerto de Cartagena, y ha reclamado al Gobierno central que mantenga las paradas fijas en estos destinos.

Bernabé ha considerado que La Manga, Cartagena, Alcantarilla y las infraestructuras aeroportuaria y portuaria son "destinos importantes" para la Región y ha cuestionado que puedan perder conexiones estables. En el caso de La Manga, ha señalado que recibe "cientos de miles de visitantes" durante el verano, según ha informado el PP.

El senador ha pedido al Ministerio de Transportes que "escuche, rectifique y atienda" las alegaciones planteadas por el Gobierno regional y ha reclamado que se garantice la continuidad de las paradas fijas en estos puntos.