El PSOE defiende que el nuevo mapa de autobuses optimizará rutas y rebajará tarifas un 20%

Archivo - La senadora del PSOE Inma Sánchez - PRSM - Archivo

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE por la Región de Murcia Inmaculada Sánchez Roca ha reclamado al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que asuma las competencias autonómicas en materia de transporte público y ha responsabilizado al Gobierno regional de la situación del servicio de movilidad en la Región.

Sánchez Roca ha señalado que el Ejecutivo autonómico debe poner en marcha las líneas de transporte regional necesarias para conectar los municipios, así como garantizar las paradas y frecuencias correspondientes. También ha criticado la situación de localidades que, según ha afirmado, carecen de servicio, así como las frecuencias y los tiempos de viaje, según ha informado el PSRM.

La senadora socialista ha defendido que el nuevo mapa concesional del Gobierno central permitirá optimizar las rutas de los desplazamientos entre comunidades autónomas y ha señalado que contempla una previsión de reducción de las tarifas de alrededor del 20%, en respuesta a las declaraciones que ha hecho este miércoles el senador 'popular' Francisco Bernabé.

Asimismo, ha destacado que "el Gobierno de España va a poner a disposición de las comunidades autónomas 40 millones de euros para que los gobiernos autonómicos asuman los tráficos de su competencia".

Sánchez Roca ha acusado a López Miras de pretender que el Gobierno central asuma desplazamientos de competencia autonómica y ha reclamado al Ejecutivo regional que utilice los recursos disponibles para mejorar el transporte público en la Región.