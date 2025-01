El PP asegura, tras los datos del CEMOP, que los ciudadanos confían "cada vez más" en sus políticas

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha asegurado, tras conocer los resultados del Barómetro del CEMOP, que los datos, en los que al PP se le otorga la mayoría absoluta de celebrarse hoy las elecciones, reflejan "cada vez mayor confianza de los ciudadanos de la Región en el PP y en las políticas en general del Gobierno del presidente Fernando López Miras".

El parlamentario ha afirmado que los ciudadanos "premian unas políticas que han llevado a la Región a la cabeza del crecimiento económico y la creación de empleo, otorgándole al PP una rotunda victoria y una mayoría absoluta muy difícil de conseguir con el actual sistema electoral".

En ese sentido, Segado ha recordado que obtener la mayoría absoluta en un sistema electoral como el actual, "aprobado con el objetivo de evitarla, tiene mucho mérito y es un indicativo del alto nivel de apoyo y respaldo que han conseguido obtener en la Región el Partido Popular y Fernando López Miras".

Durante su valoración también ha reseñado que Fernando López Miras es el líder "mejor valorado" de entre el resto de líderes políticos, "incluidos los nacionales y además, con notoria diferencia respecto a los demás", al igual, ha continuado, que "Alberto Núñez Feijóo vuelve a ser el líder político nacional que obtiene mayor puntuación de los ciudadanos.

Por otro lado, Segado ha hecho alusión a "la cuesta abajo del PSOE en la Región, lastrado por las políticas de Sánchez de castigo y maltrato a la Región, la corrupción y, últimamente, su propia división interna, no parece tener freno", y ha advertido de que "toca suelo electoral e iguala los peores resultados de su historia en la Región". A su juicio, "la mayor rémora para el PSOE de la Región se llama Pedro Sánchez, que se hunde como el líder político peor valorado, y cuya gestión consideran mala o muy mala dos de cada tres ciudadanos".

Según el diputado del PP, los socialistas de la Región "hacen un seguidismo ciego a sus políticas y consignas, no saben o no quieren liberarse", en alusión al Gobierno nacional, algo que considera una "fallida estrategia que no esperamos que cambie con la elección de su nuevo secretario general, que representa al sanchismo puro y duro".