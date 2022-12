El PP asegura que las enmiendas presentadas por el PSOE a los presupuestos regionales son "irreales"

CARTAGENA (MURCIA), 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Miriam Guardiola ha asegurado tras la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional que las enmiendas presentadas por el PSOE a las cuentas de 2023 son "irreales".

Según la parlamentaria, el PSOE "ha escrito una carta a los Reyes Magos con unas enmiendas irreales a los presupuestos autonómicos".

Guardiola ha señalado que las enmiendas del PSOE son "un corta y pega de años anteriores, poco útiles, poco realistas, carentes de rigor sin justificación económica y, sobre todo, sin pies ni cabeza". La parlamentaria advierte de que "muy fácil pedir, lo difícil es que salgan las cuentas con sus enmiendas".

La diputada del PP considera que el PSOE "sigue haciendo puro teatro". En este sentido ha recordado que "lo hizo" con la propuesta de acuerdo a pocos días de presentar los presupuestos; "dando la espantada rechazando la mano tendida que le ofrecía el presidente Fernando López Miras para ir a San Esteban, insultando a los ciudadanos de la Región de Murcia y a las propias instituciones no acudiendo a la llamada al diálogo y al consenso; y ahora presenta unas enmiendas que no pretenden llegar a un acuerdo ni mejorar la vida de los de los ciudadanos".

Guardiola también ha señalado que con sus enmiendas, el PSOE "está diciendo no a la eliminación de impuestos de Sucesiones y Donaciones; está diciendo no a la eliminación del impuesto de Patrimonio; está diciendo no a la rebaja en el tramo autonómico del IRPF; la deflactación; y a las 16 deducciones en la Renta de las Personas Físicas".

Asimismo, ha pedido al PSOE que diga de qué partidas quiere quitar dinero. "Si recortando servicios básicos de sanidad, educación y política social o subiendo impuestos. Nosotros, desde el PP, no estamos dispuestos", ha añadido.