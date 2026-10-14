El PP asegura que el Gobierno regional ya solicitó a los ayuntamientos suelo para construir vivienda asequible

Archivo - La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola - PP - Archivo

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia Miriam Guardiola, ha indicado al delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, que "tanto él como sus alcaldes llegan tarde y mal, porque fue ya el pasado año cuando el Gobierno regional solicitó a todos los municipios, independientemente de su color político, información sobre el suelo del que disponían para movilizarlo y construir viviendas asequibles".

Así ha respondido la portavoz 'popular' al anuncio que este miércoles ha realizado Lucas sobre el ofrecimiento de 86.000 metros cuadrados de suelo público de los municipios donde gobierna el PSOE para que el Gobierno regional construya vivienda asequible

Miriam Guardiola ha pedido a Lucas que "deje de usar la vivienda como arma electoral, que deje de hacer cálculos partidistas, porque ese retraso táctico ha podido dejar a miles de jóvenes de la Región sin la posibilidad de tener una casa, un hogar", han informado desde el partido.

La portavoz de los 'populares' ha insistido en que desde la Administración regional también se trabajó con los consistorios ofreciéndoles fórmulas de gestión para poner en valor de manera inmediata el suelo, para aumentar la oferta de viviendas, y se ha preguntado "por qué no se ha construido en el suelo del que disponían con las fórmulas que les expusimos".

Guardiola también ha preguntado a Lucas por qué la SAREB "regala suelo a los ayuntamientos socialistas, como el de Mula, y sin embargo no quiera vender suelo a otros municipios como Cartagena". Asimismo, ha apuntado que el PSOE votó hasta en dos ocasiones en contra del Decreto de Vivienda Asequible de la Región.

La portavoz se ha referido también a la decisión de subastar los terrenos de Carraclaca en Lorca al afirmar que "Lucas y su Gobierno prefieren hacer caja a hacer casas, vendiendo al mejor postor 700.000 metros de suelo público en las que 900 jóvenes lorquinos iban a poder tener su hogar".