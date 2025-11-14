PP, sobre el Bono Alquiler Joven: "El Gobierno central solo aporta propaganda"

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
El senador del Partido Popular de la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha asegurado que el Gobierno central "solo aporta propaganda" con respecto al Bono de Alquiler Joven.
"Una vez más, frente a la política del 'yo invito, tú pagas' de Pedro Sánchez, el Gobierno de López Miras se compromete con los jóvenes de la Región y realiza un importante esfuerzo presupuestario para sostenerlo económicamente", ha señalado, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.
El senador ha realizado estas declaraciones después de que el Gobierno regional haya anunciado que "abrirá una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler a jóvenes, dotada con dos millones de euros procedentes únicamente de fondos regionales". De esta manera "se podrán valorar nuevamente las solicitudes que no pudieron ser tramitadas por la escasez de los fondos asignados por el Gobierno de Pedro Sánchez".
"El Gobierno regional se ha dirigido al Ministerio de Vivienda para redotar la partida con remanentes del Bono Alquiler Joven, pero siempre ha obtenido la negativa por respuesta", ha concluido.