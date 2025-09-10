PP, sobre la concentración en el centro de menores, denuncia que Vox "encienda la hoguera" y el PSOE "le eche gasolina"

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado - PP

Advierte que la ocurrencia de Vox de cerrar todos los centros de menores en la Comunidad "supondría poner en la calle a 700 niños y adolescentes"

MURCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, ha denunciado que Vox "enciende la hoguera" y el PSOE "le echa gasolina", con motivo de una concentración frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles.

En el transcurso de una rueda de prensa, Segado ha señalado que PSOE y Vox "están cómodos generando estas situaciones de incertidumbre social y de inseguridad: se retroalimentan y nutren de la división y el enfrentamiento".

A su juicio, "es vergonzoso e indecente, desde el punto de vista político, que un partido como Vox haga una convocatoria en la puerta de un centro de menores con el único objetivo de generar tensión social". "Que se ponga en el punto de mira y que se criminalice a niños y menores acogidos en un centro es una enorme irresponsabilidad", ha reprobado.

Y es que, ha advertido, "detrás de las puertas de ese centro lo que hay son niños y adolescentes, todos menores de edad, españoles y extranjeros, que están acogidos porque ni tienen una casa donde vivir, ni su familia está en disposición de acogerlos o darles una educación".

Según Segado, "utilizar a esos menores para sacar provecho electoral, generar conflicto e inseguridad como ha hecho Vox es una indecencia política".

"Hay determinadas líneas rojas que en política no se deberían traspasar, pero estamos viendo cómo hay partidos políticos que sólo actúan por lo que le dicen las encuestas, no por el interés social", ha lamentado.

En el Partido Popular, dice, "se rechaza la política migratoria del Gobierno de Sánchez, que ha hecho que nuestro país sea un coladero de inmigración ilegal que estamos sufriendo en las comunidades y los ciudadanos en sus barrios, pero también las políticas incendiarias, las que generan enfrentamiento e inseguridad".

Segado ha denunciado que Vox "propone cada día una medida más disparatada que la del día anterior", ya que "su ocurrencia de cerrar todos los centros de menores tutelados que existen en la Comunidad supondría poner en la calle a 700 niños y adolescentes, es decir, desde los recién nacidos hasta menores de 17 años", ha alertado.

"Son menores que hoy están siendo atendidos en los 40 centros de la Comunidad, cuya atención es una obligación legal que no es objeto de discusión, y que para nosotros es además una obligación moral y humanitaria", ha aclarado el vicesecretario.

Vox "quiere a los menores en la calle, que mañana haya grupos descontrolados de adolescentes y de niños en la calle, adolescentes y niños, que hoy están acogidos en centros", ha incidido Segado. "Y eso sí que podría generar un grave problema de seguridad", ha apuntado.

Mientras que lo que hace el PSOE con el delegado de Sánchez en la Región "es una muestra de oportunismo político inmoral", ha remarcado Segado. "Ya estamos viendo para qué quería Lucas ser delegado del Gobierno y para qué quería el PSOE poner a Lucas de delegado del Gobierno: para seguir llevando a la Región los discursos de Pedro Sánchez en Madrid", ha señalado.