El PP considera que los PGE están "dopados" y son "el mayor castigo a la Región" con una bajada del 15% en inversiones

MURCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales y senadores del Partido Popular han comparecido en rueda de prensa para valorar el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Unas cuentas que consideran "nacen dopadas y están desfasadas" ya que están confeccionadas antes de la segunda oleada de la pandemia y recogen los fondos europeos que "no llegarán antes de 2021", según la diputada nacional, Isabel Borrego.

"Más déficit, más gasto, más deuda, más impuestos y más desempleo" traerán estas cuentas, según Borrego, quien subraya que "somos el único país de Europa que sube los impuestos a las clases medias y trabajadoras". Y ha incidido en que "los murcianos tendrán que pagar 40 millones de euros más en impuestos" por el gravamen a las bebidas azucaradas, como los zumos, y al uso de internet, lo que supone una media de 30 euros por cabeza "solo en esos dos impuestos". Además de añadir el incremento al diésel y las cotizaciones sociales a los autónomos.

La parlamentaria nacional ha denunciado la subida de sueldos que se aplica el Gobierno de Sánchez e Iglesias en un Ejecutivo "con más ministerios y cargos públicos", ha dicho para añadir que "hemos impedido desde el PP que se incrementara el sueldo de diputados y senadores".

La diputada 'popular' ha señalado que el proyecto de ley presupuestario "no nace para resolver las necesidades y crear empleo" y "castiga a la Región de Murcia". "Ni habrá bonificación de IBI para los damnificados del terremoto de Lorca ni incentivos fiscales para Caravaca Jubilar", ha dicho.

Por su parte, el senador 'popular', Francisco Bernabé, ha desglosado las distintas actuaciones que ven reducidas sus partidas en los PGE que "son, sin la inversión de los S-80, los peores de la historia para la Región ya que reducen las inversiones en 52 millones de euros respecto al año 2018". En este sentido, ha señalado que es un recorte de 15%, respecto a los 377 millones que consignó el Partido Popular en el último prepuesto aún vigente.

En materia de Infraestructuras, el senador del PP ha señalado que "no hay dinero para las obras del AVE a Cartagena" ya que los 10 millones de euros previstos es una cantidad "irrisoria" mientras que no se prevé "la renovación de las locomotoras de cercanías" lo que perjudica a sus 10 millones de usuarios, y "no hay un céntimo para la autovía del Bancal".

"Miles de conductores seguirán sufriendo los atascos en las circunvalaciones de Murcia", ha señalado Bernabé por la insuficiencia presupuestaria para el Arco Norte y el carril de la A7 y lo mismo sucede para la autovía del Altiplano entre Yecla y Caudete.

El representante 'popular' en la Cámara Alta, ha calificado de "poca vergüenza" y "un insulto" que no haya "un solo euro para el Mar Menor". "Pedro Sánchez vino a hacerse la foto al Mar Menor y prometió su regeneración y en su segundo presupuesto no ha metido ni un céntimo".

Y respecto a la Bahía de Portman, estima que las cuentas de "socialistas y podemitas firman su certificado de defunción" ya que los 15 millones previstos para este ejercicio se quedan en dos millones para los dos próximos años lo que significa "sellar y confinar allí los estériles para siempre".

El senador del PP ha dicho, por otro lado, que los colectores Norte de Murcia y el de Pluviales del Oeste "no están contemplados lo que significa que los vecinos seguirán quedándose aislados cuando llueva". También ha lamentado que "no se prevea la ejecución de las presas en las ramblas del Guadalentín "ni tampoco para el recrecimiento de la presa del pantano de Camarillas con la amenaza que existe para el cierre del Trasvase Tajo-Segura".

En cuanto a Justicia e Interior tanto, Bernabé considera "una tomadura de pelo" los 50.000 euros previstos para la Ciudad de la Justicia de Cartagena, " no dan ni para hacer el proyecto". Mientras que Lorca y Molina de Segura seguirán sin sus Palacios de Justicia. Y ha revelado que tampoco hay previsión presupuestaria para construir un CATE en Cartagena.

Borrego y Bernabé, que han estado acompañados de los parlamentarios nacionales, Violante Tomás, Juan Luis Pedreño y Juan Mª Vázquez, han adelantado que "enmendarán" las cuentas para "hacer realidad todas estas reivindicaciones", advirtiendo que PSOE y Podemos tendrá que votarlas.