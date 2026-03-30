PP critica que el Gobierno de España es el único de la UE sin aplicar el régimen simplificado de IVA para autónomos

La diputada regional del PP Isabel María Sánchez Ruiz - GPP REGIÓN DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La diputada regional del PP Isabel María Sánchez Ruiz ha criticado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez "vuelve a castigar a los autónomos al ser aún el único de la Unión Europea que no ha aplicado la directiva sobre régimen simplificado de IVA", según han informado fuentes del partido.

Sánchez Ruiz ha indicado que la "pasividad del Ejecutivo central" ha llevado a que la Comisión Europea denuncie a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión, hecho que ha calificado como "una auténtica vergüenza".

En este sentido, ha precisado que el pasado 11 de marzo Bruselas "agotó su paciencia con el Gobierno de Sánchez" y elevó el caso al Alto Tribunal tras el incumplimiento del plazo límite del 1 de enero de 2025 para adaptar la Directiva (UE) 2020/285.

La diputada ha alertado de que el país se enfrenta a "multas millonarias y sanciones diarias por cada jornada de retraso" que pagarán "entre todos los españoles", además de dejar a los trabajadores por cuenta propia en "desventaja competitiva" con el resto de naciones de la Unión.

EXENCIÓN PARA BAJOS INGRESOS

La representante 'popular' ha incidido en que su formación demanda desde 2024 que se exima a los autónomos de bajos ingresos de "repercutir el IVA y de presentar declaraciones trimestrales". Según su análisis, "solo cuando ha necesitado los votos de Junts ha dado Sánchez su brazo a torcer".

Sánchez Ruiz ha apuntado que este sistema de IVA franquiciado supondría un "alivio fiscal", mientras que el Gobierno de España toma a los profesionales como "cajeros automáticos del Estado" y los asfixia con "subidas de cuotas y una burocracia interminable".

La parlamentaria ha añadido que establecer el límite fiscal para la baja facturación serviría para equiparar a España a las exenciones de las grandes economías europeas.

Asimismo, ha defendido que la medida actuaría como "mecanismo para facilitar la transición" de un sistema de estimación objetiva a uno de estimación directa y para eliminar un régimen prorrogado desde 2015 que "deja de tener sentido con las nuevas obligaciones recogidas en la Ley Antifraude o la factura electrónica".

EXIGENCIA DE TRANSPOSICIÓN

Sánchez Ruiz ha acusado al presidente del Gobierno de hacer "trilerismo" con los autónomos e incluso de utilizarlos como "moneda de cambio con los independentistas".

Por ello, ha exigido al Ejecutivo que "transponga ya la directiva de régimen franquiciado de IVA" y que reduzca la carga fiscal de quienes "suben todas las mañanas la persiana para generar riqueza y puestos de trabajo en nuestra región y toda España".