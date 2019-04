El PP critica que el PSOE paraliza la regeneración de Portmán con "excusas" debido a su "falta de voluntad política"

Publicado 02/04/2019 13:20:29 CET

Manrubia pregunta "dónde están el PSOE del municipio y Diego Conesa, que se esconden en lugar de pelear contra este nuevo atropello"

MURCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria ejecutiva de Infraestructuras del PP regional, Yolanda Muñoz, ha reprochado que el PSOE de Pedro Sánchez y Diego Conesa ha "paralizado indefinidamente" las obras de regeneración de la bahía de Portmán debido a su "falta de voluntad política" y poniendo como "excusa" una sentencia de la Audiencia Nacional que, en realidad, "no impide continuar con su ejecución".

En concreto, el PSOE "oficializó" la paralización indefinida de las obras de regeneración en la última comisión de seguimiento que se llevó a cabo la semana pasada en Madrid alegando una sentencia de la Audiencia Nacional, según ha criticado Muñoz en una rueda de prensa ofrecida junto a la candidata del PP a la alcaldía de La Unión, Sofía Manrubia.

En este punto, Manrubia ha explicado que la sentencia solo pone en cuestión el procedimiento de la adjudicación, pero la empresa "puede continuar con la ejecución de las obras", de forma que "no obliga a parar la regeneración en ningún momento y el PSOE miente al decir que hace necesario modificar el proyecto".

Muñoz ha puntualizado que la sentencia exige que "se retrotraigan las actuaciones al momento en el que se determina un vicio, se subsane y se repita la valoración de unos aspectos técnicos concretos en la valoración de la oferta". Como resultado de esa revisión, explica que "podría resultar adjudicataria la misma empresa que está ejecutando ahora mismo las obras".

Ha defendido que el paso administrativo que exige la sentencia "se puede hacer muy rápido", lo que determinará "una responsabilidad patrimonial nula o casi ínfima, ridícula". Ese proceso "es mucho menor que el grave perjuicio que puede provocar la paralización de las obras", según Muñoz.

"EL PSOE NUNCA HA TENIDO VOLUNTAD"

"El PSOE nunca ha tenido voluntad de recuperar la bahía y muestra su falso compromiso con el medio ambiente porque ha frenado el proyecto", según Muñoz, quien ha recordado que la regeneración de la bahía fue puesta en marcha por el PP, que es "el único partido comprometido con el proyecto, con sus vecinos y con la lucha por la total recuperación".

Ha remarcado que a los gobiernos del PP "les ha costado mucho que se licitara la regeneración de la bahía de Portmán, sobre todo en la época en la que coincidió su puesta en marcha con los peores años de crisis", pero lo consiguió "gracias al esfuerzo y al compromiso de las tres administraciones públicas: la nacional, la local y la regional".

En concreto, ha recordado que las tres administraciones alcanzaron un "valioso consenso que saldaba una deuda histórica muy valiosa" y consiguieron que la regeneración se iniciara en 2016, tras dos años intensos de trabajo por parte del PP. Sin embargo, reprocha que el PSOE, cuando llegó al Gobierno de España, "interrumpió de golpe y con carácter indefinido una de las grandes deudas históricas que se tenían con la Región y, en concreto, con La Unión".

Ha recordado que el ex delegado del Gobierno y secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, "prometió a los vecinos transparencia y participación en la anterior comisión de seguimiento de las obras de regeneración el pasado mes de noviembre". Sin embargo, en la reunión de la semana pasada "comunicó la triste noticia de paralización de las obras de regeneración".

"Con el PP se lograron grandes avances en las obras como impermeabilizar las tres balsas de secado; ejecutar canales para evitar las escorrentías de las aguas; preparar la colocación de la cinta transportadora ejecutando los dos tramos que correspondían a esos años; impermeabilizar la zona norte de la bahía y realizar ensayos y análisis", ha ensalzado Muñoz.

En cambio, critica que ahora, con el Gobierno del PSOE, "se ha dado oficialidad a la paralización de las obras que llevan frenadas algo más de un año". A falta de un año de finalizar las obras, lamenta que el PSOE "las paraliza indefinidamente y nos deja empantanada la regeneración de la bahía con un perjuicio muy grave para la Región y para La Unión".

A su juicio, es "indignante y poco serio" que el PSOE "se escude en una sentencia de la Audiencia Nacional para hacer oficial su paralización", según Muñoz. En su opinión, se trata de algo "intolerable" porque "han acabado con el proyecto y con la ilusión de los vecinos", por lo que ha exigido la continuidad de las obras al Ministerio de Transición Ecológica y que dé una fecha para su reanudación.

A pesar de que el PSOE ha oficializado ahora la "interrupción" de las obras, Muñoz ha lamentado que llevaban un año sin ejecutarlas. Por ejemplo, remarca que "no han hecho ni construcción de los tres tramos de la cinta transportadora; ni el dragado, secado y tratamiento de los estériles; ni la construcción de vertidos de residuos en la costa minera de San José; y tampoco ha aprobado el plan de gestión de residuos ni el diseño de vertederos de residuos".

"MILÁN Y CONESA SE ESCONDEN"

Por su parte, Manrubia ha calificado de "indignante que hayan buscado la excusa en la sentencia de la Audiencia Nacional para hacer oficial la paralización desde hacía meses de las obras y además no se nos dé una fecha de reanudación".

Ha detallado que el proyecto fue aprobado por el Gobierno PSOE en 2011 y que es el mismo que el PP licitó en 2015 y estaba ejecutando desde 2016 sin que hubiera problema alguno". De hecho, recuerda que el PP incluyó en los Presupuestos Generales del Estado una inversión de 33 millones de euros para ejecutar las obras.

Actualmente hay un 20 por ciento de las obras ejecutadas, y el 80 por ciento restante "no sabemos cuándo se ejecutará", ha aseverado Manrubia, quien advierte que no hay ninguna fecha para la reanudación. "Solo hay una sentencia que dice qué empresa tiene que ejecutar las obras, pero no dice en ningún momento que se tienen que paralizar".

En su opinión, el PSOE está poniendo esta sentencia como "pretexto" para modificar el proyecto que "aprobaron ellos mismos con el consenso de las tres administraciones".

Por ello, Manrubia ha preguntado "por qué el alcalde socialista del municipio, Pedro López Milán, así como el PSOE de la Región, encabezado por Diego Conesa, callan y se esconden en vez de luchar contra la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de parar las obras sin existir ninguna causa que lo justifique".

Por otra parte, la secretaria ejecutiva de Infraestructuras del PPRM ha detallado que otro de los motivos del Ministerio para paralizar las obras de Portmán es que no cuentan con el Plan de Gestión de Residuos y tampoco han aprobado el trámite administrativo que posibilita el diseño del vertedero de residuos.

En este punto, ha lamentado que, tras celebrarse la semana pasada la reunión de la Comisión de seguimiento de las obras de regeneración de la bahía de Portmán, "el balance es negativo porque como siempre el PSOE no ha hecho nada en este último año para avanzar las obras, ni tampoco nos ha dado las explicaciones oportunas".